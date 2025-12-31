Futbol

 Basketbol

E-Spor

Voleybol

Hentbol

Tenis

Formula 1

 Golf

 Rugby

 Dart

 Boks/MMA

 MotoGp

Diğer
Haberler
  • 31 Aralık 2025 Çarşamba 19:46

2025 yılı böyle geçti! İşte Türkiye ve dünya sporunda yaşananlar

2025 yılı sona ererken, spor dünyasında da önemli bir yıl geride kaldı. Türkiye ve dünya sporunda 2025 yılı son derece dolu geçti. Türk sporunda ise birçok spor dalının yanı sıra özellikle milli sporcularımızın aldığı madalyalar dikkat çekti. İşte 2025 yılında Türkiye ve dünya sporunda yaşananlar...

'İlk faulü Victor Osimhen yapıyor!' Galatasaray-Göztepe maçındaki o pozisyonu değerlendirdiler

''İlk faulü Victor Osimhen yapıyor!'' Galatasaray-Göztepe maçındaki o pozisyonu değerlendirdiler

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maç tartışmalı kararlara sahne oldu. Yayıncı kuruluşun Trio ekibi, o pozisyonları değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...

Olaylı Galatasaray- Beşiktaş derbisini değerlendirdiler! '3 tane kırmızı kartı atladı'

Olaylı Galatasaray- Beşiktaş derbisini değerlendirdiler! ''3 tane kırmızı kartı atladı''

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı derbi birçok tartışmalı pozisyona neden oldu. İşte yayıncı kuruluşun Trio ekibinin derbideki hakem kararları için yaptığı değerlendirmeler...

Avrupa'da gündem oldu! Herkes, Türkiye-İspanya maçını konuşuyor

Avrupa'da gündem oldu! Herkes, Türkiye-İspanya maçını konuşuyor

A Milli Futbol Takımı, Konya'da İspanya'ya 6-0 yenildi. Karşılaşma, İspanyol basını başta olmak üzere Avrupa'da gündem oldu. İşte detaylar...
