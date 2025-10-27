''İlk faulü Victor Osimhen yapıyor!'' Galatasaray-Göztepe maçındaki o pozisyonu değerlendirdiler

Olaylı Galatasaray- Beşiktaş derbisini değerlendirdiler! ''3 tane kırmızı kartı atladı''

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı derbi birçok tartışmalı pozisyona neden oldu. İşte yayıncı kuruluşun Trio ekibinin derbideki hakem kararları için yaptığı değerlendirmeler...