''İlk faulü Victor Osimhen yapıyor!'' Galatasaray-Göztepe maçındaki o pozisyonu değerlendirdiler

Olaylı Galatasaray- Beşiktaş derbisini değerlendirdiler! ''3 tane kırmızı kartı atladı''
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı derbi birçok tartışmalı pozisyona neden oldu. İşte yayıncı kuruluşun Trio ekibinin derbideki hakem kararları için yaptığı değerlendirmeler...
Avrupa'da gündem oldu! Herkes, Türkiye-İspanya maçını konuşuyor
A Milli Futbol Takımı, Konya'da İspanya'ya 6-0 yenildi. Karşılaşma, İspanyol basını başta olmak üzere Avrupa'da gündem oldu. İşte detaylar...