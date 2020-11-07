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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 21:54
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Erol Bulut: Basit hatalar yaptık, toparlanmamız lazım

Erol Bulut: Basit hatalar yaptık, toparlanmamız lazım

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AA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor mücadelesini değerlendirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, basit hatalar sonucunda önemli bir 3 puan kaybettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

"İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK"

Yedikleri 2 golde de önemli hatalar yaptıklarını vurgulayan Bulut, "Bugün yakaladığımız birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Takım olarak istediklerimizi sahaya iyi bir şekilde yansıtamadık. Rakibin kapanacağını biliyorduk. Yön değiştirmelerle pozisyon bulabileceğimizi söylemiştik, nitekim onu sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

MİLLİ ARAYI İŞARET ETTİ

Oynadıkları futboldan ders çıkarmaları gerktiğini söyleyen genç teknik adam şöyle konuştu:

Rakip yarım pozisyon yakaladı, Jevtovic gol attı. Disiplin düştü. Takım olarak kötüydük. Fazla oyuncu performansının altında oynadı. Nitekim 2-0 mağlup olduk. Oynadığımız futboldan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızı net belirleyip, analiz edip, milli maç arasında toparlanmamız lazım. Sonuçta ben sezon başından beri söylediğim cümle var. Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra.

"BELKİ BUGÜN KAYBETMEMİZ BİZİ İLERLETECEK"

Sarı-lacivertli ekibin Yunan futbolcusu Pelkas'ın iptal edilen golüne ilişkin hakemin kararını fazla konuşmak istemediğini söyleyen Bulut, şunları kaydetti:

Son 2-3 haftadır birkaç arkadaşımızda performans düşüklüğü var. Milli maç arasından sonra değişiklik yapıp yapmayacağımızı her beraber göreceğiz. Belki bugün kaybetmemiz bizi pozitif anlamda ilerletecek çünkü böyle takımlar karşınıza her hafta çıkacak. Onlara karşı nasıl oynayabileceğimizi çalışıp pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen hafta da oynadığımız maçta 10'un üzerinde pozisyon vardı ama 2 gol atmıştık. Yakaladığımız pozisyonları bu kadar basit harcamamamız lazım.

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