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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 22:19
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İsmail Kartal'ın 2. Kadıköy galibiyeti

İsmail Kartal'ın 2. Kadıköy galibiyeti

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IHA

İttifak Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetiyle beraber Kadıköy'de ikinci kez kazanmış oldu.

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup eden Konyaspor’da Teknik Direktör İsmail Kartal, Kadıköy’de ikinci galibiyetini aldı. 2018-2019 sezonunda Ankaragücü’nün başında yer alan Kartal, 3-1’lik galibiyetle Kadıköy deplasmanında ilk galibiyetini almıştı.

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Bu maçın ardından Fenerbahçe’de Teknik Direktör olarak görev yapan Philip Cocu ile yollar ayrılmıştı. 2020-2021 sezonunda ise Konyaspor ile Kadıköy deplasmanına çıkan Kartal, 2-0’lık skorla bu deplasmanda ikinci galibiyetini almış oldu. Yeşil-beyazlılar, aldığı 2-0’lık galibiyet ile bu sezon deplasmandaki ilk gollerini kaydetti.

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