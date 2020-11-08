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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 00:36
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Konyaspor'dan iptal edilen gol yorumu: Doğru karar

Konyaspor'dan iptal edilen gol yorumu: Doğru karar

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İttifak Holding Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, takımlarının Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maçta eksiklere rağmen iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erkan, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geniş bir kadroya sahip bir rakiple karşı karşıya geldiklerine dikkati çekerek, "Biz ise bunun aksine 7-8 oyuncudan yoksun maça çıktık. Favori Fenerbahçe gösteriliyordu. Sürpriz yapacağımız inancını çocuklarımızla paylaştık. Erken gol yemememiz gerekiyordu, doğru zamanlarda iki gol attık." dedi.

Haklı bir galibiyete imza attıklarını belirten Erkan, bundan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

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Son haftalarda hastalık ve sakatlıklarla uğraştıklarını kaydeden Erkan, şunları söyledi:

Lige iyi başlamıştık ama bilhassa son Başakşehir maçından önceki cumartesi ve bir iki saat öncesindeki hasta ve sakat oyuncularımız nedeniyle oyun kurgumuzu kaybettik. Bunun şaşkınlığını Başakşehir maçında yaşadık. Başakşehir maçında birlikte oynayan arkadaşlar, Fenerbahçe karşılaşmasına da çıktı. Kazandığımız için sevinçliyiz.

Erkan, Fenerbahçe'nin iptal edilen golü konusunda ise "Devre arası içeri girdiğimizde bir kameradan pozisyon tam belli oluyordu. Hakemler de uzun çalışma yaptı. Bize göre de elle alınmış toptu. Vücudun dengesi o şekilde olamazdı, bana göre doğru karardı." değerlendirmesinde bulundu.

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