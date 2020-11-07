SPOR GÜNDEMİ

B.B. Erzurumspor - Göztepe maçının ardından B.B. Erzurumspor - Göztepe maçının ardından Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 sona eren B.B. Erzurumspor - Göztepe maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Caner ve Gökhan, armayı öptü Caner ve Gökhan, armayı öptü Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin ve Gökhan Gönül, taraftarların tribüne çağırması üzerine yarı sahaya gelerek armayı öptü.

Erzurum'da puanlar paylaşıldı Erzurum'da puanlar paylaşıldı Süper Lig'in 8'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde ‘Geçmiş Olsun İzmir' yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.

Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi Lige çok kötü başlayan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.

Galatasaray'dan Urzi bombası Galatasaray'dan Urzi bombası Galatasaray ara transfer için kolları şimdiden sıvadı. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in ilk tercihi olan Henry Onyekuru için Monaco “Sadece satarız” deyince işler sarpa sardı. Aslan rotasını Agustin Urzi'ye kırdı.