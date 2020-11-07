Alanyaspor-Trabzonspor maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 8. hafta maçında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Caulker'ın rakip kale ve kendi kalesine attığı gollerle mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Alanyaspor'da Steven Caulker'ın 49. dakikada Trabzonspor kalesine, 59. dakikada ise kendi kalesine attığı gollerle karşılaşma 1-1 sona erdi. Alanyaspor, bu sezon iç sahadaki ilk puan kaybını yaşarken 7. maçı sonunda puanını 17 yaptı. Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra İhsan Derelioğlu yönetiminde maça çıkan Trabzonspor'da galibiyet hasreti 5 maça çıkarken Karadeniz ekibi 8. maç sonunda 6. puanını aldı.