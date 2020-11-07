Alanyaspor-Trabzonspor maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Alanyaspor'da Steven Caulker'ın 49. dakikada Trabzonspor kalesine, 59. dakikada ise kendi kalesine attığı gollerle karşılaşma 1-1 sona erdi. Alanyaspor, bu sezon iç sahadaki ilk puan kaybını yaşarken 7. maçı sonunda puanını 17 yaptı. Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra İhsan Derelioğlu yönetiminde maça çıkan Trabzonspor'da galibiyet hasreti 5 maça çıkarken Karadeniz ekibi 8. maç sonunda 6. puanını aldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan Marcao ve Saracchi maç kadrosuna alındı.
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.
Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor'a beraberliği getiren golü 90+2. dakikada Sidney Sam kaydetti.
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübüne deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ilk golü yediği maçlarda puan alamadı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sakatlıkları süren Marcao ile Saracchi'den fedakarlık talep etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut öğrencilerine mesaj verdi. Konyaspor'u yenmesi halinde ligde son 11 yılın en iyi başlangıcına imza atacak olan sarı-lacivertlilerde oyuncularını motive etmek isteyen genç hoca, "Hedef şampiyonluk, kazanmak zorundayız" dedi.