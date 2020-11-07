Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor... Sarı-Lacivertliler, bugün sahadan üç puanla ayrılırsa üst üste maç kazanma serisini de 5 maça çıkacak.
JOSE SOSA'DAN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe'de sakatlanan Jose Sosa, Konyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı. Arjantinli futbolcunun tedavisine başlandı.
FENERBAHÇE - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
STAT: Ülker
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Ali Şansalan
Gaziantep FK Teknik Direktörü "olay adam" Marius Sumudica, bir karşılaşmaya daha damgasını vurdu... Takımının Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti maçta 90+8'de Kenan Özer'in golü sonrası Beşiktaşlı yöneticilerin bulunduğu bölgeye önce "sus" işareti yaptı sonra da kartal pozu verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli teknik adama sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Sumudica, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından tribüne gönderildiği yerde "Antep'in Hamamları" eşliğinde göbek atmıştı.
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur." dedi.
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.