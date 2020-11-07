  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet

Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet

Paylaş

AKŞAM

Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de tek hedef bugün İttifak Holding Konyaspor'u devirip zirvedeki yerini korumak...

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor... Sarı-Lacivertliler, bugün sahadan üç puanla ayrılırsa üst üste maç kazanma serisini de 5 maça çıkacak. 

JOSE SOSA'DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'de sakatlanan Jose Sosa, Konyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı. Arjantinli futbolcunun tedavisine başlandı.

FENERBAHÇE - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

STAT: Ülker

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Ali Şansalan

Fenerbahçe beraat etti

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor'un kritik sınavı
Trabzonspor'un kritik sınavı

Trabzonspor'un kritik sınavı

Kartal'a Antep engeli
Kartal'a Antep engeli

Kartal'a Antep engeli

'Sergen hoca pişman olmuştur'
'Sergen hoca pişman olmuştur'

'Sergen hoca pişman olmuştur'

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı
Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı

Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı

Gaziantep FK Teknik Direktörü "olay adam" Marius Sumudica, bir karşılaşmaya daha damgasını vurdu... Takımının Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti maçta 90+8'de Kenan Özer'in golü sonrası Beşiktaşlı yöneticilerin bulunduğu bölgeye önce "sus" işareti yaptı sonra da kartal pozu verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli teknik adama sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Sumudica, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından tribüne gönderildiği yerde "Antep'in Hamamları" eşliğinde göbek atmıştı.

İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız...
İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız...

İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız...

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.

Sumudica kendini savundu! 'Kartal değil şahin hareketi yaptım'
Sumudica kendini savundu! 'Kartal değil şahin hareketi yaptım'

Sumudica kendini savundu! 'Kartal değil şahin hareketi yaptım'

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur." dedi.

Fenerbahçe Beko, zorlanmadı
Fenerbahçe Beko, zorlanmadı

Fenerbahçe Beko, zorlanmadı

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup etti.

'Birçok şey yeni ama gelişim mutlu ediyor'
'Birçok şey yeni ama gelişim mutlu ediyor'

'Birçok şey yeni ama gelişim mutlu ediyor'

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

'Kevin Mirallas, dünya çapında bir futbolcu'
'Kevin Mirallas, dünya çapında bir futbolcu'

'Kevin Mirallas, dünya çapında bir futbolcu'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.