Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet

Gaziantep FK Teknik Direktörü "olay adam" Marius Sumudica, bir karşılaşmaya daha damgasını vurdu... Takımının Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti maçta 90+8'de Kenan Özer'in golü sonrası Beşiktaşlı yöneticilerin bulunduğu bölgeye önce "sus" işareti yaptı sonra da kartal pozu verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli teknik adama sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Sumudica, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından tribüne gönderildiği yerde "Antep'in Hamamları" eşliğinde göbek atmıştı.

Sumudica kendini savundu! 'Kartal değil şahin hareketi yaptım'

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur." dedi.