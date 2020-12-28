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aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2020 Pazartesi 08:01
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Zirveye Kartal pençesi! 3-0

Zirveye Kartal pençesi! 3-0

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Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Konuk ekipte Hakan Arslan, devre arasında itirazdan takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Kartal, puanını 28 yaptı ve Galatasaray'ın ardından ikincilik koltuğuna kuruldu. Sivasspor ise bu sezon ligde deplasmandaki ilk mağlubiyetini alarak 17 puanda kaldı.

Süper Lig’de 15.haftanın kapanışında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. B.B. Erzurum ve Ankaragücü maçlarını kazanan Siyah-beyazlılar Yiğido’yu da yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı.

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BEŞİKTAŞ - DG SİVASSPOR: 3-0

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

3' Sivasspor gole çok yaklaştı! Sağdan gelen ortada Gradel'in kale önünde vuruşunda kaleci Ersin topu çıkardı.

15' Atılan uzun topta savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topu kontrol eden Atiba'nın vuruşunda top kaleci Samassa'da kaldı.

18' GOL! Sağ kanattan Ghezzal'in ortasında kale alanında Güven Yalçın kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

25' Sivasspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Gradel'in şutunda top üstten dışarı gitti.

31' Direkten döndü! Sivasspor atağında sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada Yatabare'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

33' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sol kanattan N'koudou'nun yerden çevirdiği topu kale önünde Mensah üstten dışarı yolladı.

41' Beşiktaş'ta N'koudou, Goiano'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

44' Ghezzal'in kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top kaleci Samassa'da kaldı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Robin Yalçın'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

75' Sivasspor gole çok yaklaştı! Caner Osmanpaşa'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Yasin kaleci Ersin'den sıyrıldıktan sonra açılan topu ağlara göndermek üzereyken Welinton topu kornere gönderdi.

84' GOL! Beşiktaş'ta Dorukhan'ın pasıyla savunma arkasına giren Larin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

90' GOL! Ceza yayının üstünde topla buluşan Oğuzhan'ın plase vuruşunda top kaleci Samassa'nın yanından ağlara gitti.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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