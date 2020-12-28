Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yoğun yağış sebebiyle ertelendi

Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanması gereken Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması, sağanak nedeniyle yarın aynı saate ertelendi.
Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Hakemlerin sahadaki incelemesi sırasında, topun sekmediği ve birçok noktada şiddetli yağış nedeniyle su biriktiği gözlendi.
Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç yarın aynı saate ertelendi.
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 6 kez VAR'a gidilen karşılaşmada 4 gol iptal olurken, Gençlerbirliği-Kayserispor'u 3-2 yenerek üç puanı alan taraf oldu.
Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçında Protokol Tribünü'nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.
Trabzonspor'un sezon başında Leicester City'den 1,57 milyon euroya kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, Trabzon'dan ayrıldı.
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• Kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, izinsiz bir şekilde ülkesine döndü.
• Malili futbolcu hakkında noter tespiti yapıldı.
Gözünü devre arası transfer dönemine çeviren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.
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• Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.
• Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek.
• Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Gençlerbirliği, puanını 15'e yükseltti.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı geldi. Başkent ekibi geçmişten kalan iki oyuncunun dosyası nedeniyle transfer yapamayacak. Açıklama, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten geldi.
• " Futbol ekonomisi durma noktasına geldi. Üçüncü transfer yasağıyla karşı karşıyayız. Tüm kulüpler gibi biz de sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Bunları çözmek için uğraşacağız, başka çaremiz yok."