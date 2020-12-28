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aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:00
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Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yoğun yağış sebebiyle ertelendi

Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yoğun yağış sebebiyle ertelendi

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Süper Lig'de Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte 15. haftanın kapanış maçı niteliği taşıyan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor mücadelesi şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanması gereken Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması, sağanak nedeniyle yarın aynı saate ertelendi.

Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Hakemlerin sahadaki incelemesi sırasında, topun sekmediği ve birçok noktada şiddetli yağış nedeniyle su biriktiği gözlendi.

Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç yarın aynı saate ertelendi.

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