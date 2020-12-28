Sivasspor'da isyan var! 'Ayıptır ya'

DG Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından ilk golde topun taç olduğunu belirterek itirazlarda bulundu.
Emeklerinin çalındığını söyleyen Uğur, "Boş yere mi itiraz ettik? Görebiliyor muyuz pozisyonu? Maçı konuşmaya gerek yok. İdman yapıyoruz, yol çekiyoruz, ailemizden uzak kalıyoruz. Bunun için mi! Yüzde 10'luk bir pay olur. Bu kırmızıdır, siyah diyebilir miyim? Ayıptır ya! Hocam taç diyorum, gözünün önünde, ayıptır ya! Hakem yanlış görebilir, olabilir ama VAR diye bir şey var. Emeğimiz yeniyor. Emeğimize yazık. Bu tür şeylerle olmuyor. Göztepe'de ofsayttan gol yedik. Karagümrük maçında olmadık penaltı verildi. Taçtan gol yiyoruz. İnsaf ya! Ben işimi yaptım mı diye düşünüyorum gece yatarken. Bu işi yapanlar da düşünür inşallah. Bunu düşünmeliler. Emek veriyoruz. İzleyenler, yorumlayanlar katılabilir, katılmayabilir saygı duyuyoruz. Bizim yerimize kendinizi koyun. Piyonları dizin oynayalım mı, böyle mi! Canımız yanıyor artık. Sinirleniyoruz. Rica ediyorum, canımız yanıyor, rica ediyorum lütfen. Elimizi vicdanımıza koyalım." ifadelerini kullandı.
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