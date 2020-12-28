Son dakika haberi: Vodafone Park'ta Hakan Arslan'dan olay tepki! Kırmızıyı yedi...

DHA

Son dakika haberi... Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise saha karıştı...

Beşiktaş'ın 18. dakikada Güven Yalçın ile bulduğu golde Demir Grup Sivassporlu oyuncular, pozisyonun başlangıcında Valentin Rosier'in dışarıdan topu Rachid Ghezzal'e çıkardığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

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Golü veren hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) değerlendirmesinin ardından kararını değiştirmedi.

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İlk yarının bitmesinin ardından konuk ekip oyuncuları ve kenar yönetimi itirazlarını sürdürdü. Takım kaptanı Hakan Arslan, yedek kulübesinden aldığı telefonu Arda Kardeşler'e göstererek, pozisyonla ilgili sert tepkide bulundu.

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TELEFONU YERE FIRLATTI, REKLAM PANOLARINI TEKMELEDİ

Şiddetli itirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı. Tecrübeli futbolcu bu hareketi sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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