Son dakika haberi: Vodafone Park'ta Hakan Arslan'dan olay tepki! Kırmızıyı yedi...

Beşiktaş'ın 18. dakikada Güven Yalçın ile bulduğu golde Demir Grup Sivassporlu oyuncular, pozisyonun başlangıcında Valentin Rosier'in dışarıdan topu Rachid Ghezzal'e çıkardığı gerekçesiyle itirazda bulundu.
Golü veren hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) değerlendirmesinin ardından kararını değiştirmedi.
İlk yarının bitmesinin ardından konuk ekip oyuncuları ve kenar yönetimi itirazlarını sürdürdü. Takım kaptanı Hakan Arslan, yedek kulübesinden aldığı telefonu Arda Kardeşler'e göstererek, pozisyonla ilgili sert tepkide bulundu.
TELEFONU YERE FIRLATTI, REKLAM PANOLARINI TEKMELEDİ
Şiddetli itirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı. Tecrübeli futbolcu bu hareketi sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Beşiktaş'ta Cyle Larin, DG Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Sivassporlu Uğur Çiftçi, isyan etti.
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş mücadelesi sonrasında hakemi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirdi.
Erzurum ve A.Gücü'nü yenen Beşiktaş, bugün Sivas'ı konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef rakibini yenerek üst üste üçüncü maçını kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmek.
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yorumcu Tümer Metim'le Sergen Yalçın arasında yaşanan soğuk rüzgarlar bu akşam oynanan Sivasspor maçıyla doruğa ulaştı. TRT yorumcusu Tümer Metin'in "Halı sahada oynatmam" dediği Necip Uysal için Sergen Yalçın'ın yanıtı çok net oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, 3-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında konuştu.