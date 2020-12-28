Son dakika haberi... Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'sus lan!' dedi

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Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor'u karşı karşıya getiren ve 3-0, siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından Sivasspor'un oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, hakem Arda Kardeşler ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Demir Grup Sivasspor futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından hakem Arda Kardeşler'e isyan etti.

"HAKEM BANA 'SUS LAN' DİYOR"

"Motivasyon kaybı değildi. Yanlış konuşmak istemiyorum. Yanlış konuşunca hemen ceza veriliyor. Emeğimiz yenildi burada. Biz burada emek veriyoruz. Hafta içi, hafta sonu, yol çekiyoruz. Bize karşı davranışları. Arda 'Hoca' demek istemiyorum, bana 'Sus lan' diyor. Bunlar yanlış konuşmalar. Bizim hakkımız itiraz etmek. Hakkımız yeniyorsa konuşacağız. Sırf sahada değil ki, dışarıda da böyle."

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"SİVASSPOR'UN HAKKINI YİYORLAR"

"VAR diye bir şey var. Hakem, 1 metre yanda, 1 metre bile değil. Sivasspor'un hakkını yiyorlar. Ben buna izin vermem. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendimi durdurmam lazım. Küçük çocuklar da var, izliyorlardır. Çok puan kaybediyoruz, böyle hakem hatalarından. Bu hataların önüne geçilebilir."

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"HAKEMLER KONUŞMALARINA DİKKAT ETSİN"

"Biz 1 dakika bekledik, 1 dakika neyi izlediler o zaman, pardon. Fotoğraf telefonuma geldi ve hemen gördüm. Bizim hakkımız yeniliyor. Ülkemizde VAR'ı da çözemedik. İnsandır hata yapar demek istiyorum da diyemiyorum da yani. Hakemler de konuşmalarına dikkat etsin. Biz de insanız, hakkımızı ararız. Maalesef böyle bir gece yaşadık. Biz yenilebiliriz Beşiktaş'a. Biz her sene şampiyonluk yarışında olamayız. Beşiktaş'a 1-0, 5-0 yenilebilirsin fark etmez. Bugün başka şeyler ön plana çıktı."

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