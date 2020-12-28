Son dakika haberi... Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e tokat gibi yanıt!

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yorumcu Tümer Metim'le Sergen Yalçın arasında yaşanan soğuk rüzgarlar bu akşam oynanan Sivasspor maçıyla doruğa ulaştı. TRT yorumcusu Tümer Metin'in "Halı sahada oynatmam" dediği Necip Uysal için Sergen Yalçın'ın yanıtı çok net oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş altyapısından Necip Uysal, yıllardır eleştirilere karşın siyah-beyazlılar için ter akıtmaya devam ediyor. Takım kaptanlığı da yapan oyuncu, sosyal medyada kendi taraftarlarının çok kez hedefi oldu. Yine de çalışmasına devam eden Necip Uysal, kendisine nerede ihtiyaç olursa orada forma giydi.

Kimi zaman sağ bek kimi zaman stoper kimi zamansa orta sahada oynadı. Fenerbahçe'ye karşı 4-3 kazanılan maçta bir de gol atan Necip Uysal, yine de eleştirilerden kurtulamadı.

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"HALI SAHAYA ÇAĞIRMAM"

En son olarak TRT Spor'da sunucu Ersin Düzen ile eski Beşiktaş kaptanı ve yorumcu Tümer Metin'in hedefinde Necip Uysal vardı. Ersin Düzen'in "Oğuzhan'ın bu takımın içinde yer alamaması Oğuzhan adına üzücü. Ben Oğuzhan olsam düşünürüm." demesi üzerine Tümer Metin şöyle konuşmuştu:

Necip, Oğuzhan'dan daha fazla şans buldu, Oğuzhan'dan daha fazla fayda sağladı. Necip'i halı sahaya çağırmam, ama katkısı başım üstüne.

TRT'DE TÜMER METİN VE ERSİN DÜZEN ÖZÜR DİLEDİ



Bu sözlerin ardından sosyal medyada Beşiktaş taraftarı TRT'ye büyük tepki gösterdi. Beşiktaş İletişim Sözcüsü Erol Kaynar, kulübün internet sitesinden çok sert bir bildiri yayınlandı. Bunun üzerine Ersin Düzen ve Tümer Metin TRT ekranlarında özür dilemek zorunda kaldı.



"TÜMER'İN KALİBRESİ NEDİR Kİ!"

Tümer Metin daha önce de TRT ekranlarında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için “Beşiktaş’ın efsanesi diye hocalık yapıyor Beşiktaş’ta” ifadesini kullanmıştı. Sergen Yalçın, kasım ayında çıktığı bir televizyon programında bu sözleri şöyle yanıtlamıştı:

Tümer Metin'in kalibresi nedir ki bana bu sözleri söyleyecek. Tümer Metin hangi takımı çalıştırmış, nerede hocalık yapmış? Ben nerelerde çalışmışım bir bak bakayım Tümer. Takımları nerede aldım, nerede bıraktım? Bir bak. Bu eleştiri değil, bel altı vurmak.

HALI SAHADA DEĞİL GERÇEK SAHADA!

Sergen Yalçın, yeni yılın son maçı olan Sivasspor karşılaşmasında sakat Josef de Sousa'nın yerine Necip Uysal'a ilk 11'de görev verdi. Böylece Beşiktaş'ın patronu adeta "Onu halı sahaya çağırmam" diyen Tümer Metin'e yine cevap vermiş oldu.

TAKIMDA İNDİRİM YAPAN TEK OYUNCU

Necip Uysal, koronavirüs nedeniyle Beşiktaş yönetiminin indirim isteğini kabul eden tek oyuncu durumunda.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Necip Uysal bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 13 maça çıkarken, bu 13 maçta 1 gol ve 4 asistlik bir katkı yaptı.



NECİP UYSAL'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

29 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyeri boyunca Beşiktaş ile 339 maça çıktı. Toplamda ise siyah-beyazlı formayla 6 gol ve 14 asist yapma başarısı gösterdi.

