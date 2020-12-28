Son dakika haberi... Zirveye Kartal pençesi! 3-0

Süper Lig’de 15.haftanın kapanışında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. B.B. Erzurum ve Ankaragücü maçlarını kazanan Siyah-beyazlılar Yiğido’yu da yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi karşısında bulduğu 2 golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek, 29 puanlı lider Galatasaray'ın ardında ikinci sıraya yükseldi.
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ MAÇTA GOL YEMEDİ
Siyah-beyazlı ekip, iyi savunmasını Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürdü.
Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Demir Grup Sivasspor önünde de kalesini gole kapatarak, üst üste 3. maçında rakibin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
İÇ SAHADAKİ GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş, evindeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Ligdeki ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.
SİVASSPORU EVİNDE 2 MAÇ SONRA YENDİ
Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor'u evinde 2 maç sonra mağlup etmeyi başardı.
Geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, bu sefer rakibine 3-0 üstünlük kurdu.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla evinde rakibine karşı galibiyet sayısını da eşitledi.
Beşiktaş, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6. kez yendi.
Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.
GOLÜ ABOUBAKAR'A HEDİYE ETTİLER
Beşiktaşlı oyuncular, Güven Yalçın'ın attığı golü annesini kaybeden takım arkadaşları Vincent Aboubakar'a hediye etti.
Siyah-beyazlı futbolcular, gol sevinci sırasında yedek kulübesinden Aboubakar'ın formasını alarak toplu halde görüntü verdi.
GÜVEN YALÇIN'IN LİGDEKİ İLK GOLÜ
Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynanan maçta fileleri havalandıran Güven, Süper Lig'de görev aldığı 10 maçta skor üretememişti.
Güven ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynanan karşılaşmada gol attı.
OĞUZHAN BİR YIL SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI
Siyah-beyazlı ekipte sonradan oyuna giren ve golünü atan Oğuzhan Özyakup, bir yıl sonra fileleri havalandırdı.
Son olarak Beşiktaş'ın geçen sezon Gençlerbirliği ile 27 Aralık 2019'da oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta gol bulan Oğuzhan, bu hasretini Demir Grup Sivasspor karşısında sonlandırdı.
LARIN 5 MAÇ SONRA GOL ATTI
Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Cyle Larin, Süper Lig'de 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Ligin 9. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandıran Larin; Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında süre almasına rağmen gol atamamıştı.
HAKAN ARSLAN DEVRE ARASINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Beşiktaş'ın 18. dakikada Güven Yalçın ile bulduğu golde Demir Grup Sivassporlu oyuncular, pozisyonun başlangıcında Valentin Rosier'in dışarıdan topu Rachid Ghezzal'e çıkardığı gerekçesiyle itirazda bulundu.
Golü veren hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) değerlendirmesinin ardından kararını değiştirmedi.
İlk yarının bitmesinin ardından konuk ekip oyuncuları ve kenar yönetimi itirazlarını sürdürdü. Takım kaptanı Hakan Arslan, yedek kulübesinden aldığı telefonu Arda Kardeşler'e göstererek, pozisyonla ilgili sert tepkide bulundu.
Hakem Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Hakan Arslan, soyunma odasına giderken kenardaki panoları tekmeledi. Arda Kardeşler, bunun üzerine Hakan Arslan'a ikinci sarı karttan kırmızı kartı gösterdi.
Demir Grup Sivasspor, iki maç sonra mağlup oldu. Geride kalan iki maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'a 3-0 yenildi.
Ligde 5. kez mağlup olan Demir Grup Sivasspor, 17 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
3. dakikada sağdan yapılan ortada Rosier'in uzaklaştırmak istediği top Beşiktaş ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta topla buluşan Gradel'in sert şutunda kaleci Ersin, başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı çeldi. Beşiktaş savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
17. dakikada Necip Uysal'ın uzun pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Atiba'nın şutunda, kaleci Samassa iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
18. dakikada Beşikta öne geçti. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında altıpasta topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.
26. dakikada Hakan Arslan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza alanına girdiği anda yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
33. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
Aynı dakika içinde N'Koudou'nun sol kanatta yerden pası sonrası altıpas önünde topla buluşan Mensah'ın kötü vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
66. dakikada Rosier'in uzak mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
78. dakikada uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Yasin Öztekin'den önce kaleci Ersin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Yasin'e çarpan top Beşiktaş ceza alanına düşerken, Welinton rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
84. dakikada Beşiktaş ani geliştirdiği atakta golü buldu. Savunmadan çıkan siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, savunmanın arkasına hareketlenen Larin'i gördü. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Larin'in vuruşunda, kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
90+2. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.
Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk. 67 Montero), Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Atiba, Ghezzal, Mensah (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 67 Larin)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 73 Claudemir), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 63 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 76 Kone), Gradel (Dk. 76 Cofie), Yatabare (Dk. 63 Kayode)
Goller: Dk. 18 Güven Yalçın, Dk. 84 Larin, Dk. 90+2 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Hakan Arslan (İlk yarı bittikten sonra)
Sarı kartlar: Dk. 42 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 90 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
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