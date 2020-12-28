  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:47
  • |
  • Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay: Haklıyken haksız duruma düştük

Rıza Çalımbay: Haklıyken haksız duruma düştük

Paylaş

AA

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynadıkları maçta takım kaptanları Hakan Arslan'ın hatalı davranarak kırmızı kart görmesiyle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "Güzel pozisyonlarımız oldu. Gol yiyene kadar maç ortada gidiyordu. Yediğimiz gol öncesindeki pozisyonu görmedik. Oyuncularımız hakeme karşı yapmaması gereken hareketi yaptı. Hakem tabii ki o hareketlere izin vermez, haklı olarak Hakan'a kırmızı kartı gösterdi." dedi.

Son dakika haberi... Zirveye Kartal pençesi! 3-0

Hakemin Beşiktaş'ın attığı ilk golde haklı olup olmadığını bilmediklerini belirten Çalımbay, "Ama bu duruma gelmemeliydi. Maç denk kuvvette gidiyordu. Kendi aramızda bunu halledeceğiz, yapılan doğru bir şey değil. Özellikle takım kaptanının daha dikkatli olması gerekiyordu. O telefonun oraya gelmemesi gerekiyordu. Hakan'ın alıp hakeme göstermemesi gerekiyordu." diye konuştu.

Mecnun Otyakmaz: Kimse Sivasspor'u hafife alamaz! VAR'ı iptal etsinler

Hakem hatalarına ilk defa maruz kalmadıklarını anlatan Çalımbay, "Geçen sezon da oldu. Ama o hareketin yeri orası değil. Sahada 11 kişi kalmamız gerekiyordu. 11 kişi kalsaydık sonucu değiştirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi... Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'sus lan!' dedi

Beşiktaş maçına iyi hazırlanarak İstanbul'a geldiklerini kaydeden Çalımbay, "İki maç kazanarak Beşiktaş karşısına çıktık. İlk defa deplasmanda yenildik. Beni en çok üzen, takım kaptanımızın kırmızı kart görmesi oldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Vodafone Park'ta Hakan Arslan'dan olay tepki! Kırmızıyı yedi...

"BELKİ DE HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜK"

Çalımbay, telefonun Hakan Arslan'a nereden geldiği sorusuna, şu yanıtı verdi:

Tribünden gelmiş. Hakeme göstermesinin ardından Hakan sarı kart görüyor. Sonrasında herhalde Hakan bir yere vuruyor ve ikinci sarıyı görüyor. Belki de haklıyken haksız duruma düştük. Bizim canımız yandı. Beşiktaş gayet iyi şekilde mücadelesini verdi, oynadı ve hak ettiği galibiyeti aldı.

Sivasspor'da isyan var! 'Ayıptır ya'

Çalımbay, Beşiktaş'ın performansıyla ilgili soru üzerine "Sergen hoca arkadaşım, beraber oynadık. Beşiktaş her zaman büyüktür, her zaman böyle yerlerde olması normal. İyi kadroya sahip. Eksikleri vardı ama Beşiktaş'ta eksik olmaz, geniş kadrosu var. Bulunduğu yer doğal. Sergen hocamıza başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçından notlar

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sergen Yalçın'dan Süper Lig kehaneti
Sergen Yalçın'dan Süper Lig kehaneti

Sergen Yalçın'dan Süper Lig kehaneti

Hakem bana 'sus lan!' dedi
Hakem bana 'sus lan!' dedi

Hakem bana 'sus lan!' dedi

Vodafone Park'ta ortalık karıştı
Vodafone Park'ta ortalık karıştı

Vodafone Park'ta ortalık karıştı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Böyle olur Kartal'ın yeni yıl dileği!
Böyle olur Kartal'ın yeni yıl dileği!

Böyle olur Kartal'ın yeni yıl dileği!

Beşiktaş'ta Cyle Larin, DG Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'Ayıptır ya!' Maç sonu patladı...
'Ayıptır ya!' Maç sonu patladı...

'Ayıptır ya!' Maç sonu patladı...

Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Sivassporlu Uğur Çiftçi, isyan etti.

'Kimse Sivasspor'u hafife alamaz! VAR'ı iptal etsinler'
'Kimse Sivasspor'u hafife alamaz! VAR'ı iptal etsinler'

'Kimse Sivasspor'u hafife alamaz! VAR'ı iptal etsinler'

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş mücadelesi sonrasında hakemi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirdi.

Zirveye Kartal pençesi!
Zirveye Kartal pençesi!

Zirveye Kartal pençesi!

Erzurum ve A.Gücü'nü yenen Beşiktaş, bugün Sivas'ı konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef rakibini yenerek üst üste üçüncü maçını kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmek.

Sergen Yalçın, Tümer Metin'e yanıtı sahada verdi
Sergen Yalçın, Tümer Metin'e yanıtı sahada verdi

Sergen Yalçın, Tümer Metin'e yanıtı sahada verdi

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yorumcu Tümer Metim'le Sergen Yalçın arasında yaşanan soğuk rüzgarlar bu akşam oynanan Sivasspor maçıyla doruğa ulaştı. TRT yorumcusu Tümer Metin'in "Halı sahada oynatmam" dediği Necip Uysal için Sergen Yalçın'ın yanıtı çok net oldu. İşte detaylar...

'Büyük konuşmak istemiyoruz'
'Büyük konuşmak istemiyoruz'

'Büyük konuşmak istemiyoruz'

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, 3-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.