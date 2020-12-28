Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçından notlar

AA

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Vincent Aboubakar'ın yerine Güven Yalçın, Demir Grup Sivasspor karşısında gol aradı.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Josef de Souza'ın orta sahadaki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Fabrice N'Sakala yedek soyunurken, sağ bekte Rıdvan Yılmaz forma giydi.

Geçen haftaki maçta yüzüne darbe alan ve gözü şişen Cyle Larin de Demir Grup Sivasspor mücadelesine yedek başladı. Larin'in yerine ilk 11'de Georges-Kevin N'Koudou şans buldu.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Necip Uysal’ı görevlendiren Yalçın, hücum hattında Ghezzal, Atiba, Mensah ve N’Koudou’yu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu. Siyah-beyazlıların Sivasspor karşısındaki 11’i şu şekilde: “Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Güven Yalçın.”

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GÜVEN YALÇIN 10 MAÇ ARADAN SONRA İLK 11'DE OYNADI



Aboubakar'ın yokluğunda ilk 11'de oynayan Güven Yalçın, ligde 10 maç aradan sonra bu şansı yakaladı.

Beşiktaş'ın 3. haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de oynayan Güven; Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Güven, Medipol Başakşehir mücadelesinde ise kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

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UTKU YUVAKURAN 3 MAÇIN ARDINDAN KADRODA



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu.

Karantina sürecinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu ve ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü maçlarını kaçıran Utku, Demir Grup Sivasspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi yedek soyundu.

GÖREV ADAMI NECİP UYSAL

Beşiktaş’ta Necip Uysal, Demir Grup Sivasspor karşısında ön libero olarak görev aldı. Daha önce sezon başında sağ bek olarak başarılı maçlara imza atan Necip Uysal, sonrasında Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında eksikler nedeniyle stoper olarak görev yapmıştı. Necip Uysal, bu maçta ise orta sahada görev aldı. Necip Uysal, bu sezon 3 farklı mevkide maçlara çıkarken, takımın görev adamlarından birisi oldu.

SİVASSPOR’UN BİLEĞİ DEPLASMANDA BÜKÜLMÜYOR

Sivasspor’un Beşiktaş’a konuk olduğu karşılaşma öncesinde deplasman mağlubiyeti bulunmuyor. Bu sezon sakatlık, hastalık ve cezalı isimlerin çokluğu nedeniyle hem lig hem de Avrupa’da sıkıntılı süreçlerden geçen Rıza Çalımbay ve öğrencileri ligde henüz deplasmanda mağlup olmadı. Dış sahalarda 6 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 de beraberlik aldı.

Kırmızı-beyazlılar Beşiktaş karşısında mücadeleye şu 11 ile başladı:

Samassa- Marcelo, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare.