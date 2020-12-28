Dolmabahçe'de ilk yarı bitti, saha karıştı

DHA

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekipten Hakan Arslan, ilk yarının sona ermesinin ardından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler’e Beşiktaş’ın attığı golün öncesinde topun taç çizgisini geçtiğini göstererek itirazlarda bulundu.

Şiddetli itirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı. Tecrübeli futbolcu bu hareketi sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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