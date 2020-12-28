Dolmabahçe'de ilk yarı bitti, saha karıştı

Konuk ekipten Hakan Arslan, ilk yarının sona ermesinin ardından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler’e Beşiktaş’ın attığı golün öncesinde topun taç çizgisini geçtiğini göstererek itirazlarda bulundu.
Şiddetli itirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı. Tecrübeli futbolcu bu hareketi sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Süper Lig'de Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte 15. haftanın kapanış maçı niteliği taşıyan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor mücadelesi şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi.
Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 6 kez VAR'a gidilen karşılaşmada 4 gol iptal olurken, Gençlerbirliği-Kayserispor'u 3-2 yenerek üç puanı alan taraf oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba mücadeleyi ve sonucu değerlendirdi.
Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan