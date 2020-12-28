Son dakika haberi... Sergen Yalçın, Tümer Metin'e yanıtı sahada verdi

Ajansspor, DHA

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yorumcu Tümer Metim'le Sergen Yalçın arasında yaşanan soğuk rüzgarlar bu akşam oynanan Sivasspor maçıyla doruğa ulaştı. TRT yorumcusu Tümer Metin'in "Halı sahada oynatmam" dediği Necip Uysal için Sergen Yalçın'ın yanıtı çok net oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş’ta Necip Uysal, Demir Grup Sivasspor karşısında ön libero olarak görev aldı.

Daha önce sezon başında sağ bek olarak başarılı maçlara imza atan Necip Uysal, sonrasında Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında eksikler nedeniyle stoper olarak görev yapmıştı.

Necip Uysal, bu maçta ise orta sahada görev aldı. Necip Uysal, bu sezon 3 farklı mevkide maçlara çıkarken, takımın görev adamlarından birisi oldu.

Necip'in maça ilk 11 başlaması akıllara o tartışmayı getirdi.

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"HALI SAHAYA ÇAĞIRMAM"

Son olarak TRT Spor'da sunucu Ersin Düzen ile eski Beşiktaş kaptanı ve yorumcu Tümer Metin'in hedefinde Necip Uysal vardı. Ersin Düzen'in "Oğuzhan'ın bu takımın içinde yer alamaması Oğuzhan adına üzücü. Ben Oğuzhan olsam düşünürüm." demesi üzerine Tümer Metin şöyle konuşmuştu:

Necip, Oğuzhan'dan daha fazla şans buldu, Oğuzhan'dan daha fazla fayda sağladı. Necip'i halı sahaya çağırmam, ama katkısı başım üstüne.

TÜMER METİN VE ERSİN DÜZEN ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözlerin ardından sosyal medyada Beşiktaş taraftarı TRT'ye büyük tepki gösterdi. Beşiktaş İletişim Sözcüsü Erol Kaynar, kulübün internet sitesinden çok sert bir bildiri yayınlandı. Bunun üzerine Ersin Düzen ve Tümer Metin TRT ekranlarında özür dilemek zorunda kaldı.

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"BU ELEŞTİRİ DEĞİL BEL ALTI"

Tümer Metin daha önce de TRT ekranlarında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için “Beşiktaş’ın efsanesi diye hocalık yapıyor Beşiktaş’ta” ifadesini kullanmıştı. Sergen Yalçın, kasım ayında çıktığı bir televizyon programında bu sözleri şöyle yanıtlamıştı:

Tümer Metin'in kalibresi nedir ki bana bu sözleri söyleyecek. Tümer Metin hangi takımı çalıştırmış, nerede hocalık yapmış? Ben nerelerde çalışmışım bir bak bakayım Tümer. Takımları nerede aldım, nerede bıraktım? Bir bak. Bu eleştiri değil, bel altı vurmak.

YANITI BU SEFER SAHADA VERDİ

Sergen Yalçın, yeni yılın son maçı olan Sivasspor karşılaşmasında sakat Josef de Sousa'nın yerine Necip Uysal'a ilk 11'de görev verdi. Böylece Beşiktaş'ın patronu adeta "Onu halı sahaya çağırmam" diyen Tümer Metin'e yine cevap vermiş oldu.

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