Cyle Larin: Umarım 2021 bize şampiyonluk getirir

Beşiktaş'ta Cyle Larin, DG Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0 ile geçtiği karşılaşmada 2. golü kaydeden Cyle Larin, mücadelenin ardından konuştu.

Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Kanadalı golcü, "Önemli bir maçtı. Gözümle ilgili olarak; gördüğüm müddetçe oynarım, oynamak isterim. Birkaç gündür kendimi toparlamıştım. Bugün işimi yaptım, golümü attım. Umarım 2021 bize şampiyonluk getirir. Daha önemli olan 3 puanlar, galibiyetler alarak devam etmek. Umarım böyle devam ederiz. Aboubakar'ın annesini kaybettiği için üzgünüz. Acısını paylaşıyoruz. Umarım aramıza daha güçlü şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

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