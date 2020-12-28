Cyle Larin: Umarım 2021 bize şampiyonluk getirir

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0 ile geçtiği karşılaşmada 2. golü kaydeden Cyle Larin, mücadelenin ardından konuştu.
Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Kanadalı golcü, "Önemli bir maçtı. Gözümle ilgili olarak; gördüğüm müddetçe oynarım, oynamak isterim. Birkaç gündür kendimi toparlamıştım. Bugün işimi yaptım, golümü attım. Umarım 2021 bize şampiyonluk getirir. Daha önemli olan 3 puanlar, galibiyetler alarak devam etmek. Umarım böyle devam ederiz. Aboubakar'ın annesini kaybettiği için üzgünüz. Acısını paylaşıyoruz. Umarım aramıza daha güçlü şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Cyle Larin, DG Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Sivassporlu Uğur Çiftçi, isyan etti.
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş mücadelesi sonrasında hakemi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirdi.
Erzurum ve A.Gücü'nü yenen Beşiktaş, bugün Sivas'ı konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef rakibini yenerek üst üste üçüncü maçını kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmek.
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Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, 3-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında konuştu.