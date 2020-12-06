Son dakika haberi: Fenerbahçe, kaldığı yerden devam! 0-2

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibinin fişini ilk yarıda bulduğu gollerle çekti. Kanarya'nın golleri 9. dakikada Papiss Cisse ve 40. dakikada Gökhan Gönül'den geldi. İkinci yarıda Denizlispor penaltı kazandı, Serdar Aziz penaltı pozisyonunda gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı, Altay Bayındır, Murawski'nin penaltısını kurtardı... Bu sonuçla sarı-lacivertliler, puanını 23'e yükseltti. yeşil-siyahlılar 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Denizli'de Yukatel Denizlispor'u Papiss Cisse ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, 9. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun asisti ve Papiss Cisse'nin golüyle öne geçti. 40. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe, 43. dakikada Marcel Tisserand ile bir gol daha buldu ancak VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı.

Deplasman fatihi Fenerbahçe

SERDAR KIRMIZI GÖRDÜ, ALTAY PENALTI KURTARDI

Fenerbahçe, 53. dakikada 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık, VAR hakemi Arda Kardeşler'den gelen uyarı üzerine Serdar Aziz'in ceza sahası içinde elle oynadığını tespit etti. Serdar Aziz, VAR izlemesi öncesi itirazı nedeniyle, VAR'dan sonra ise elle oynadığı gerekçesiyle 1 dakikada 2 sarı kart birden görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Altay Bayındır, 54. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Bu sezon 6. deplasmanında 5. kez kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükselterek Alanyaspor ve Galatasaray ile puanını eşitledi. Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Son dakika haberi: Denizli'de ortalık karıştı

41. RANDEVU

Yeşil siyahlı ekip ile sarı lacivertliler, lig tarihinde 41’inci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabette, Fenerbahçe 46, Denizlispor 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 10 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Denizlispor, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 15 yıl önce aldı. Ege ekibi, 2005 yılında sahasında oynadığı karşılaşmada maçtan 2-0 galip ayrıldı. Yeşil siyahlı ekip ligde o maçın ardından rakibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Altay'dan hakeme tepki: Kırmızı kart verdin yetmiyor mu?

EROL BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Erol Bulut, Denizlispor maçında Mauricio Lemos, Diego Perotti, Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın yerine Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'e şans verdi.

Altay Bayındır: Rodallega bana vurdu, hakem penaltı verdi

KENAN ATİK'TEN 1 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Denizlispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Kenan Atik ise geçen hafta 3-3 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde 1 oyuncuyu değiştirdi. Tiago Lopes'in yerine Zakarya Bergdich mücadele etti.

Müsabaka öncesinde, vefat eden A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Raşit Karasu için saygı duruşunda bulunuldu.

Gökhan Gönül'den Ali Palabıyık'a tepki: Bu acele niye

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi'nin, son çizgi civarından geriye aktardığı topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, Özer'e de çarpan top filelere gitti: 1-0.

17. dakikada sağ kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği top, yandan auta çıktı.

21. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada kaleye paralel giden topa müsait durumdaki Pelkas ve Cisse dokunamadı.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla hareketlenen Ferdi'nin aktardığı topla ceza sahasına giren Mert Hakan'ın sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.

34. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortada Rodallega'nın ceza sahası hemen önünden attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada ön direkte topa iyi yükselen Gökhan Gönül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

42. dakikada Sosa'ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafayla aktardığı topu Tisserand filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe'den Denizli'ye olay gönderme: Baktıkça bizi hatırla

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

52. dakikada ceza sahası içinde Mesanovic ve Serdar Aziz'in topa birlikte yükseldiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleme kararı verdi. Ali Palabıyık, pozisyonu izlemeye giderken itirazlarından dolayı Serdar Aziz'e sarı kart gösterdi. Pozisyonu izledikten sonra Serdar Aziz'in elle oynadığına karar veren ve beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık, Serdar Aziz'i ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırdı.

56. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

57. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içi sağ çapraz pozisyondaki Aissati'nin sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı bir kez daha kornere çelişti. Bu sefer sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden topu kaleci Altay uzaklaştırdı.

76. dakikada Sagal'ın ceza alanından attığı sert şutta kaleci Altay, topu kornere uzaklaştırdı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde meşin yuvarlak ile buluşan Mesanovic'in şutunda, topu kaleci Altay bir kez daha kornere çıkardı.

88. dakikada ceza sahası içinde Rodallega ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Ali Palabıyık, Yukatel Denizlispor lehine beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 46 Subotic), Mustafa Yumlu, Bergdich, Sacko (Dk. 87 Recep Niyaz), Murawski (Dk. 78 Varela), Bakalorz (Dk. 46 Mesanovic), Sagal, Aissati, Rodallega (Dk. 90+1 Fabiano)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Pelkas (Dk. 58 Sadık Çiftpınar), Sosa (Dk. 82 Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 82 Valencia), Mert Hakan Yandaş, Cisse (Dk. 75 Thiam)

Goller: Dk. 9 Cisse, Dk. 40 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 54 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Bergdich, Dk. 32 Bakalorz, Dk. 86 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 55 Ozan Tufan, Dk. 86 Caner Erkin (Fenerbahçe)