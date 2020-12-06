Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Türkiye görecek

Çetin, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, rakipleri karşısında canla başla mücadele ettiklerini söyledi.
Buldukları 8 pozisyonda gol üretemediklerini kaydeden Çetin, “Verilmeyen ikinci penaltımız bariz penaltı, zaten izleyince tüm Türkiye görecek. Birinci penaltıyı atamadık, büyük şanssızlık yaşadık. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Önümüzdeki haftadan itibaren farklı bir Denizlispor izlettireceğiz.” diye konuştu.
Çetin, protokol tribünde önemli bir sorun yaşanmadığını belirterek, "İki tarafın heyecanından dolayı, bir de birkaç gündür bir tweet meselesi var, ondan dolayı her iki tarafta gerginlik var. Ancak öyle birbirlerini kırıcı, rencide edici bir olay yaşanmadı. Onlar misafirimizdi burada." ifadelerini kullandı.
Hugo Rodallega'nın ceza sahası içinde sakatlandığı pozisyondaki hakem kararının hatırlatılması üzerine Çetin, "Bununla ilgili bir yorum yapmamız doğru olmaz. Rodallega'nın pozisyonu çok net penaltı. İncelemesi yapıldıktan sonra, federasyonumuz gereğini yapar." değerlendirmesinde bulundu.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren Dilmen, "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı." dedi.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç öncesi "Hatırla" mesajıyla 14 Mayıs 2006'da sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu kaybettiği maça atıfta bulunan daha sonra paylaşımını silen Yukatel Denizlispor'a gönderme yaptı. Sarı-lacivertliler, 2-0 kazandıkları maçın ardından bir paylaşımda bulunarak "Baktıkça bizi hatırla" dedi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 1 gol attığı ve 2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada kaybetmiyor.