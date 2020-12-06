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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 22:27
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Fenerbahçe'den Denizli'ye olay gönderme: Baktıkça bizi hatırla

Fenerbahçe'den Denizli'ye olay gönderme: Baktıkça bizi hatırla

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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç öncesi "Hatırla" mesajıyla 14 Mayıs 2006'da sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu kaybettiği maça atıfta bulunan daha sonra paylaşımını silen Yukatel Denizlispor'a gönderme yaptı. Sarı-lacivertliler, 2-0 kazandıkları maçın ardından bir paylaşımda bulunarak "Baktıkça bizi hatırla" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının öncesinde ev sahibi ekibin 2005/2006 sezonunun son haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğa mal olan maçla ilgili yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşıma tepki gösterirdi.

Bu akşam oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0 kazandı. Mücadelenin ardından cevap gecikmedi. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından gol sevinci fotoğrafıyla "Baktıkça bizi hatırla" paylaşımı yapıldı.

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