Fenerbahçe'den Denizli'ye olay gönderme: Baktıkça bizi hatırla

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının öncesinde ev sahibi ekibin 2005/2006 sezonunun son haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğa mal olan maçla ilgili yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşıma tepki gösterirdi.
Bu akşam oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0 kazandı. Mücadelenin ardından cevap gecikmedi. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından gol sevinci fotoğrafıyla "Baktıkça bizi hatırla" paylaşımı yapıldı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN O PAYLAŞIMI
Baktıkça bizi H A T I R L A ! �� �� pic.twitter.com/7Odn3PqXEc— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 6, 2020
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Yukatel Denizlispor maçında hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.
2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçına damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u sahasında 2-0 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Geçen sene bu takım ilk yarıyı 24 puanla kapatmış, bu sene 11 maçta 21 puandayız. Bir eksik maçımız var, kazanırsak geçen senenin ilk yarısının puanını yakalayacağız. İyi işler yapmaya çalışıyoruz." dedi.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.