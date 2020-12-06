Gökhan Gönül'den Ali Palabıyık'a tepki: Bu acele niye

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 1 gol attığı ve 2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçını değerlendirdi.

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, Denizlispor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Denizlispor'un kendilerine karşı çok motive olduğunun altını çizen Gökhan Gönül, "Kazandığımız için çok mutluyuz. 2-3 gün önce sosyal medyada ne kadar motive olduğunu gördük Denizlispor'un. Maça da öyle başladılar. Biz de aynı şekilde karşılık verdik. Gol attığım için mutluyum. Takım kazandığı için çok daha sevinçliyim." dedi.

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BU ACELE NİYE?

Hakemlere güvenmek istediklerini ifade eden Gökhan, "Hakemlere biraz güvenmek istiyorum. Neden ikinci penaltı pozisyonunda, bu kadar bariz penaltı deyip VAR'dan döndü. Altıpas içinde kaleci varken acele etmeyip VAR'ı bekleyebilirdi. İlkinde beklemişti. Bu kadar aceleyi beklemiyordum." şeklinde konuştu.

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"ÜSTÜNE KOYA KOYA..."

Üstüne koya koya yola devam edeceklerini belirten Gökhan, "Geçmişte takım burada 16 dakikaları gördü. Bugün de 8-10'lar nasipmiş. İnşallah üstüne koya koya, üstüne koya koya devam edeceğiz." dedi.

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"ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLUK"

Attığı golü de yorumlayan Gökhan, "Anlık pozisyonlar bunlar. Ben yıllardır aynı pozisyonla gol atıyorum. Önlem alıyorlar, almaya çalışıyorlar ama kolay olmuyor. Biz de önlem aldığımız pozisyonlardan gol yiyoruz. İnşallah devam eder, nasip. Biz kazandıkça kimin attığının önemi yok. Önemli olan şampiyonluk kupası. Tüm varlığımızla mücadele ederek bu şampiyonluğa ulaşacağız." şeklinde konuştu.

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