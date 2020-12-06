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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 20:43
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Altay'dan hakeme tepki: Kırmızı kart verdin yetmiyor mu?

Altay'dan hakeme tepki: Kırmızı kart verdin yetmiyor mu"

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Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Yukatel Denizlispor maçında hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Altay Bayındır'in maçın hakemi Ali Palabıyık'a isyanı ekrana yansıdı.

Tartışmalı bir pozisyon sonrasında Serdar Aziz'e verilen kırmızı kart üzerinden tepki gösteren genç kaleci, "Daha ilk dakikadan ne bu ya? Hocam kırmızı kart verdin yetmiyor mu?" şeklinde seslendi.

Denizlispor'un 56. dakikada Murawski ile kullandığı penaltıyı kurtaran Altay, hemen sonrasında da 1 dakika içinde 3 net pozisyonda gole izin vermeyerek kalesinde devleşti.

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