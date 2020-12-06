Altay'dan hakeme tepki: Kırmızı kart verdin yetmiyor mu?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Altay Bayındır'in maçın hakemi Ali Palabıyık'a isyanı ekrana yansıdı.
Tartışmalı bir pozisyon sonrasında Serdar Aziz'e verilen kırmızı kart üzerinden tepki gösteren genç kaleci, "Daha ilk dakikadan ne bu ya? Hocam kırmızı kart verdin yetmiyor mu?" şeklinde seslendi.
Denizlispor'un 56. dakikada Murawski ile kullandığı penaltıyı kurtaran Altay, hemen sonrasında da 1 dakika içinde 3 net pozisyonda gole izin vermeyerek kalesinde devleşti.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Üç puan almak aslında kolay. Her takım kazanıyor. Bugün biz de kazandık." dedi.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisindeki etkisiz oyun ve mağlubiyetin yankıları sürüyor. 4-3 kaybedilen derbi Samadıra'da tartışıldı.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Yüzde 90 anlaştık' dediği 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Dorukhan Toköz'ün 'Evet' demeye hazır olduğu maaş ortaya çıktı.
Süper Lig'in 11. haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Maçtan önce A Milli Takım'ın eski futbolcusu, merhum Raşit Karasu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek, ligde 7 hafta sonra maç kazandı.
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Atakaş Hatayspor maçında da etkili futbolunu sürdürdü.