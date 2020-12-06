Son dakika haberi: Denizli'de ortalık karıştı

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Üç puan almak aslında kolay. Her takım kazanıyor. Bugün biz de kazandık." dedi.

Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Yüzde 90 anlaştık' dediği 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Dorukhan Toköz'ün 'Evet' demeye hazır olduğu maaş ortaya çıktı.