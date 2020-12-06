Son dakika haberi: Denizli'de ortalık karıştı

Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe’yi konuk ettiği maçında protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında tartışma çıktı.
Yeşil siyahlı takımın yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi.
İki kulübün diğer yöneticilerinin dahil olmasıyla tartışma büyüdü
İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, polis ve özel güvenlik çalışanları tarafından yatıştırıldı.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Üç puan almak aslında kolay. Her takım kazanıyor. Bugün biz de kazandık." dedi.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisindeki etkisiz oyun ve mağlubiyetin yankıları sürüyor. 4-3 kaybedilen derbi Samadıra'da tartışıldı.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Yüzde 90 anlaştık' dediği 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Dorukhan Toköz'ün 'Evet' demeye hazır olduğu maaş ortaya çıktı.
Süper Lig'in 11. haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Maçtan önce A Milli Takım'ın eski futbolcusu, merhum Raşit Karasu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek, ligde 7 hafta sonra maç kazandı.
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Atakaş Hatayspor maçında da etkili futbolunu sürdürdü.