Fenerbahçe, kaldığı yerden devam! 0-2

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibinin fişini ilk yarıda bulduğu gollerle çekti. Kanarya'nın golleri 9. dakikada Papiss Cisse ve 40. dakikada Gökhan Gönül'den geldi. İkinci yarıda Denizlispor penaltı kazandı, Serdar Aziz penaltı pozisyonunda gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı, Altay Bayındır, Murawski'nin penaltısını kurtardı... Bu sonuçla sarı-lacivertliler, puanını 23'e yükseltti. yeşil-siyahlılar 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Denizli'de Yukatel Denizlispor'u Papiss Cisse ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 mağlup etti.

Son dakika haberi: Denizli'de ortalık karıştı

STAT: Atatürk

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Ali Palabıyık

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Cisse.

YUKATEL DENİZLİSPOR 0-2 FENERBAHÇE

9' Papiss Cisse

40' Gökhan Gönül

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

5' Cisse bu kez ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu. Şutunda top kaleci Pantilimon'da kaldı.

9' Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu topu penaltı noktasında uygun durumda olan Cisse'ye aktardı. Cisse düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

16' Bu kez Denizlispor duran topta etkili oldu. Sagal'ın serbest vuruştan ortasına Bakalorz penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu, top kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

24' Caner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı ön çizgisine açılan topa Mert Hakan gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

30' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ferdi'nin pasıyla cezas ahası sol çaprazda topla buluşam Mert Hakan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

41' Sağ kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

D.A İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49' Sağ kanattan Sacko'nun ortasında top kaleci Altay'da kaldı.

54' Serdar Aziz 1 dakika içinde iki sarı kart gördü. Önce penaltı pozisyonu izlemeye giden hakeme itirazdan daha sonra ise penaltıya sebebiyet verdiği için ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

55' Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.

68' Aissati'nin ortasında Tisserand'ın kafasından seken topa arka direkte Rodallega hareketlenmişti. Ondan önce Gökhan Gönül dokundu. Subotic bu topa gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

80' Direkten döndü! Sol kanattan Bergdich'in ortasına arka direkte Mesanovic kafayı vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

88' Maç adeta tek kaleye döndü. Oyun tamamen Fenerbahçe ceza alanı çevresinde oynanıyor.

Müsabakanın sonuna 8 dakika eklendi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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41. RANDEVU

Yeşil siyahlı ekip ile sarı lacivertliler, lig tarihinde 41’inci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabette, Fenerbahçe 46, Denizlispor 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 10 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Denizlispor, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 15 yıl önce aldı. Ege ekibi, 2005 yılında sahasında oynadığı karşılaşmada maçtan 2-0 galip ayrıldı. Yeşil siyahlı ekip ligde o maçın ardından rakibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

EROL BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Erol Bulut, Denizlispor maçında Mauricio Lemos, Diego Perotti, Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın yerine Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'e şans verdi.

KENAN ATİK'TEN 1 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Denizlispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Kenan Atik ise geçen hafta 3-3 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde 1 oyuncuyu değiştirdi. Tiago Lopes'in yerine Zakarya Bergdich mücadele etti.

Müsabaka öncesinde, vefat eden A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Raşit Karasu için saygı duruşunda bulunuldu.