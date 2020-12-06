Altay Bayındır: Rodallega bana vurdu, hakem penaltı verdi

Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Altay Bayındır karşılaşmayı değerlendirdi.
Kendisi adına çok iyi bir maç olduğunu vurgulayan Altay, "Benim adıma iyi maç oldu. Takımımız için önemli bir 3 puandı. İstanbul'a 3 puanla dönüyoruz. Güzel bir performans sergiledim. Devamı için çalışacağım. Gerçek Fenerbahçe taraftarlarımıza, bu başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürüp onların desteğiyle her zaman pozitif bir şekilde inşallah devam ederiz. Sezon sonunda hep beraber istediğimiz hedeflere ulaşırız." dedi.
Penaltı pozisyonundan bahseden Altay, "Tek bir pozisyondan bahsetmek istiyorum. Rodallega bana vurdu, hoca hemen penaltı gösterdi. VAR var, en son VAR'a gidersin. Acele ediyor." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin seri galibiyetlere ihtiyacı olduğunun altını çizen Altay, "Bizim için önemli maçtı. Bir takımın başarısı için önemli olan iyi savunmadır. Gol yemeden 1 gol atarsan 3 puan atarsın. Bu kurtarışlar var. Gelecek hafta alacağımız 3 puanlar var. Fenerbahçemizin buna ihtiyacı var." dedi.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Yukatel Denizlispor maçında hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.
2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçına damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u sahasında 2-0 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Geçen sene bu takım ilk yarıyı 24 puanla kapatmış, bu sene 11 maçta 21 puandayız. Bir eksik maçımız var, kazanırsak geçen senenin ilk yarısının puanını yakalayacağız. İyi işler yapmaya çalışıyoruz." dedi.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.