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  • 06 Aralık 2020 Pazar 23:05
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Erol Bulut'tan 2006'daki maça gönderme: 8 bekliyordum 16 dakika geldi

Erol Bulut'tan 2006'daki maça gönderme: 8 bekliyordum 16 dakika geldi

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. 

Fenerbahçe'nin 2005-2006 sezonunda 16 dakika uzatmanın eklendiği ve karşılaşmanın sonunda şampiyonluğu kaybettiği Denizlispor maçına atıfta bulunan Bulut, şöyle konuştu:

2-0 galip geldik. İlk yarıda bir iki pozisyonumuz daha vardı değerlendiremedik. İkinci yarı 40 dakika 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldık. Yediğimiz bir kırmızı kart oldu. Hemen hemen kimse anlamadı neden kırmızı kart olduğunu, nasıl çıktığını. 8 dakika uzatılan bir maç var. Ben aslında bugün 16 dakika bekliyordum. Bize 8 dakika nasipmiş. Bunu yaşamamız gerekiyordu demek. Hakemle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Genç hakemlere her zaman destek çıkmamız gerekiyor, inanmamız gerekiyor. Bugün mutluyuz. Futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çalışkanlıklarından ve inanmalarından dolayı. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık.

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KENAN ATİK: "BU KADAR POZİSYONA GİRİP..."

Yukatel Denizlispor'un Teknik Direktörü Kenan Atik, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

İkinci yarıdaki oyunlarıyla beraberliği yakalayabileceklerini belirten Atik, şöyle konuştu:

Bu kadar pozisyona girip, maçı 2-0 kaybetmek üzdü bizi. Böyle yenilgilerden sonra bazı şeyleri konuşmak zor ama hakemlik bir iş yoktu bugün. Bu kadar ayyuka çıkacak, bu kadar hakemin hata yaptığına dair bir şey yoktu. Her şey normal ve kurallara uygundu. Penaltı da öyleydi. Kırmızı kart da öyleydi. Serdar Aziz’in gördüğü sarı kartlar da öyleydi. Kurallara aykırı hiçbir şey yoktu. Hakem kuralları uyguladı sadece.

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Atik, hakem Ali Palabıyık’a teşekkür ederek, "Çok iyi maç yönetti. 2-0 mağlup olduk. Biz üzgünüz. İkinci yarı iyi oynadık. İyi pozisyonlara girdik. Karşımızda Altay gibi bir kaleci vardı. Geçemedik, çok iyi kurtarışlar yaptı, günündeydi. Toparlanacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

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Kaleci Altay Bayındır'ın performansını başarılı bulduğunu aktaran Atik, "Kalesine gelen bütün pozisyonları en iyi şekilde kurtardı. Diğer futbolcuları da unutmamamız lazım. Tüm takım çok iyi mücadele gösterdi." ifadelerini kullandı.

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'F.Bahçe 2 Palabıyık: 0'
'F.Bahçe 2 Palabıyık: 0'

'F.Bahçe 2 Palabıyık: 0'

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren Dilmen, "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı." dedi.

F.Bahçe'den Denizli'ye olay gönderme
F.Bahçe'den Denizli'ye olay gönderme

F.Bahçe'den Denizli'ye olay gönderme

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç öncesi "Hatırla" mesajıyla 14 Mayıs 2006'da sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu kaybettiği maça atıfta bulunan daha sonra paylaşımını silen Yukatel Denizlispor'a gönderme yaptı. Sarı-lacivertliler, 2-0 kazandıkları maçın ardından bir paylaşımda bulunarak "Baktıkça bizi hatırla" dedi.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 1 gol attığı ve 2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçını değerlendirdi.

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