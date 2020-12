Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 2 Ali Palabıyık: 0

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren Dilmen, "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı." dedi.

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'de %100 Futbol'da Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın çok konuşulduğu karşılaşmada Rıdvan Dilmen de Palabıyık'ı sert sözlerle eleştirdi:

Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Sağdan, soldan falan gitmeyelim, ben yıllarca futbol oynadım. Bir hakem, bir takımın sertliğine müsaade ediyorsa zaten ben anlarım. Biraz daha sertlik yaparım, uçarım. Ali Palabıyık'ın Altay'a teşekkür etmesi lazım, seni doğuran ana babaya teşekkürler, yoksa bende FIFA falan kalmazdı demesi lazım. Denizlispor son pasları yanlış takıma attı, Ali Palabıyık'a atsalardı o kaçırmazdı.

"BEN VAR'DA OLSAM 'REZİL KEPAZE OLDUK' DERDİM"

VAR Hakemi Arda Kardeşler'i de eleştiren Dilmen, "Penaltı vesaire onları geçtim, oyundan ben anlarım. Havada geliyor, 6 yerine 8 gösteriyor falan. Fenerbahçe ilk yarıda domine etti, yarım pozisyonu var Denizlispor'un. 2. yarıda maç dengede giderken kırılma noktası geldi, oyuncu kafaya çıktı, ne olduğu belirsiz şekilde top Altay'ın kucağına geldi. VAR'daki Arda Kardeşler, 2 senede Fenerbahçe'nin lehine 3-4 penaltı vermişti. Antep maçında, Rize'de vermişti. Arda Kardeşler bizim görmediğimiz bir penaltı gördü, VAR da onayladı. Penaltı ile muhatap olan oyuncu A, hocam niye gidiyorsun demiş, B, küfür etmiş olabilir. Küfür ettiyse zaten at, hakaret ettiyse at. Niye gidiyorsun dediğinde sarıyı verirsen, üstüne 2. sarıyı verip gönderirsin." dedi.

Dilmen sözlerine şöyle devam etti

Hakem o kadar ezildi ki Altay sanki birkaç santim çizgiden çıktı penaltıdan, onu da tekrarlatsa daha vahim olabilirdi. Son dakikalarda kaleci Altay'a adam öldürmeye teşebbüs var, çok emin kendinden, penaltı çaldı. 0-0 giden oyunda sertliklere müsaade eden hakem, son dakikada lap diye görmediği pozisyona penaltı verdi. Ben VAR'da olsam, rezil kepaze olduk, daha da rezil olmayalım, verme derim.

"RIDVAN DİLMEN SEZONU YAPTILAR"

Ahmet Çakar'la arasında olan tartışmaya da değinen Dilmen, "Ben Fenerbahçeliyim, çocukluğumda da Fenerbahçeliydim. Her kulübe saygılıyımdır. Mümkün olduğu kadar da, bazen abartılı şekilde el frenini çekiyoruz. Rıdvan Dilmen sezonu yaptılar, 20 senedir yorumcuyum, 20 yıldır görmemiştim. Arkadaşların herhalde istediği düzen bozulmuş, bir imaj yerleştirildi. Diğer takımlardan bir tacize uğramadım ama bir konuşma yaptım, sonra iş evrildi. Ben Fenerbahçe'ye hep hizmet ettim, Fenerbahçemizin her zaman yanında olmaya çalıştım ama sanki bu yıl kötülük yaptım, bazı kişilerin dediği doğru olabilir. Bir FIFA hakemi Ahmet hocaya bunu söylemiş, FIFA kokartlı hakem, Rıdvan algısı var diye ters yönetiyoruz demiş ve bunu da ispat ediyorlar maçlarda." şeklinde konuştu.

"ALTAY, ALİ PALABIYIK'I KURTARDI"

Altay'ın performansına değinen ünlü yorumcu, "Altay çok büyük performans gösterdi. Özellikle penaltı pozisyonunda art arda 3 tane pozisyon çıkardı, çok başarılı oldu. Altay, Ali Palabıyık'ı kurtardı olmamalı, kurtaramamalı. Maç 2-2 bitse, şuydu, buydu diyecekler. Bazıları Türk futbolunun önüne geçmeye çalışıyor. Bunu Erman hoca zaman zaman söylüyor. Genel kanıya baktığımızda insanlar yeni yüzlerden mutlu. Yeni yüzlerin de babası maalesef oğlum Fenerli, Galatasaraylı falan yaktı. Yürekli olsunlar, hayatınızda göremeyeceğiniz bir imkan var ve seyircisi oynuyorsunuz." yorumunda bulundu.



"DEPLASMAN BİR REKORDUR"

Sarı-lacivertlilerin deplasman performansına değinen Dilmen, "Fenerbahçe 4 şehir takımı olmak üzere, deplasmanda 4 maçı kazandı. Bu takımlar vasat olsa da, İstanbul'da güçlü deplasmanda Galatasaray ile berabere kaldı. Fenerbahçe'nin deplasmandaki performansı rekorudur. İçeride de 2 mağlubiyet aldı, beklenmedik kötü başladı." şeklinde konuştu.

Dilmen'in açıklamalarından geri kalanlar ise şöyle:

"Fenerbahçe - Beşiktaş maçında karşılıklı hatalar yapılmıştı. Bu maçı hafife almak yanlış bir kere. 25 milyon taraftarı olan, 1 milyon nüfuslu Denizli'nin önüne çıkıyorsun. Küçük görme hakkın yok. Yarın sen, ben yokuz, Fenerbahçe var. Camianın gözünün içine baka baka 'Kralınız benim' dersen olmaz."

"TUHAF BİR ALGI VAR"

"Ben Fenerbahçe'ye oynarken bizim lehimize bir sürü hata olmadı değil, oldu ama birkaç yıldır tuhaf bir algı var Türkiye'de. Yoksa geçen 2 sene dışında genelde 2. olan, şampiyonluğa oynayan bir takımdı. Özellikle 2010-11 sezonu sonrasında hiçbir kulübün yaşamadığı şeyler yaşandı ve hala toparlama aşamasında."

"PELKAS ÇIKMAK ZORUNDA MI?"

Henüz Sosa kıvamında değil, tam formunda değil. 90 artıları bitirdiği maçı ben hatırlamıyorum. Pelkas'ın çıkmadığı maç var mı, ona bir baksınlar. Herhalde dördüncü hakeme baştan veriyorlar ilk bunu çıkaracağız diye. Topu ileri taşıyabilen bir oyuncu bu, çıkmak zorunda mı? İlk değişikliği Cisse ile yapardım, iki kontra oyuncusu bırakırdım.

"CANER EN İYİ HÜCUMCU BEK"

"Elinde Türkiye'nin en iyi hücumcu bekin var, Beşiktaş maçında yedek oturtuyorsun. Bugün bir top kesti, 2 Fenerbahçeli, 2 Denizlili oyuncu var, kime çarpsa gol olacak. Senin elinde bir silah var, niye macera! Konya maçına Novak ile başla yine. Caner Erkin, hücum oynayan bir takım için ligin en etkili sol bek oyuncusu."

BELKİ BEDELLER ÖDEDİ"

"Bazen bazı olaylar hayır olarak dönebilir. Perotti'nin sakatlığı var, özverisine bakacaksın yetenek dışında. Valencia'ya, Ferdi'ye bakacaksın, ayırt etme şansı oldu şimdi hocanın. Belki bedeller ödedi. Mutlak suretle bunlardan ders çıkarmalı."

"1 ve 2 UZAKLAŞIR"

Fenerbahçe 23 puanı cebine koydu. Alanya'nın da 23 puanı var. Herkes puan kaybedebilir ama ben Nisan ayında 1. ve 2. sıradaki takımın alttakilerden uzaklaşacağını düşünüyorum.

ÇOK TOP GELİNCE BAŞARILI"

"Rüştü mesela çok top gelince iyi oynardı, Altay'ın da böyle bir görüntüsü var. Bu görüntüyü üstünden atması lazım. Hazırlıksız, konsantrasyonu düşükse verim vermiyor."

"MERT HAKAN FORMAYI İSTİYOR"

"Mert Hakan'ın Sivas'taki rahatlığını daha görmedim. Formayı istiyorum, ben buradayım mesajı var ama güven problemi var şu anda. Erol hoca elindeki en iyi kadroyu çıkarmaya çalışıyor."

GÖKHAN, PELKAS, GUSTAVO

"Gökhan gol attı, iyi futbolcu ama dinlenerek oynamalı. Pelkas'ın 90 dakika oynadığı maçı arıyoruz, her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Gustavo bir eksiklik, o olsaydı Fenerbahçe son dakikaları bu kadar mahkum oynar mıydı?"