Ersun Yanal: Üç puan almak aslında kolay

Yanal, Süper Lig'in 11. haftasında Antalya Stadı'nda oynanan ve Antalyaspor'un 1-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor'un 7 maç sonra kazandığına dikkati çeken Yanal, "Üç puan almak aslında kolay. Her takım kazanıyor. Bugün biz de kazandık." ifadelerini kullandı.
Yanal, ligin sonunda geriye bakıldığında, bugün kazanılan üç puanın öneminin daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.
Etkili oyuncuları olduğunu kaydeden Yanal, hücum hattındaki futbolcularının gol becerileriyle fark oluşturacağını vurguladı.
DALCI: "OYUNU KONTROL EDEN BİR ANLAYIŞIMIZ VARDI"
MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Antalyaspor maçına çok iyi hazırlandıklarını aktardı.
Antalya'ya tamamen galibiyet parolasıyla geldiklerini anlatan Dalcı, "İlk yarı istediğimiz gibi gidiyordu. Belki ilk yarı oyunu koparabilirdik. Üçüncü bölgede o üretkenliği başaramadık. Maçın genelinde oyunu kontrol eden bir anlayışımız vardı. Bizim puanlara ihtiyacımız var." dedi.
Dalcı, bu anlamda takıma oyun anlayışı, bir sistem yerleştirmeye çalıştıklarını, üçüncü bölgedeki zafiyeti giderip geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.
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