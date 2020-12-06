Antalya kazandı, Ersun Yanal ilk galibiyeti aldı

Süper Lig'in 11. haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Maçtan önce A Milli Takım'ın eski futbolcusu, merhum Raşit Karasu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Fraport TAV Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Adis Jahovic kaydetti. 33 yaşındaki Makedon golcü, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı. Ligde son golünü geçen sezon Ankaragücü'ne atan Jahovic, Başkent ekibi karşısında yine ağlara havalandırmanın sevincini yaşadı.

KIRMIZI KART VE PENALTI İPTAL

Maçın 24. dakikasında Halil Umut Meler, Eren Albayrak'a gösterdiği kırmızı kart ve çaldığı penaltı düdüğünün ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Meler, pozisyonu izledikten sonra kartı ve Ankaragücü lehine verdiği penaltıyı iptal etti.

GALİBİYETLE TANIŞTI

Ersun Yanal yönetiminde üçüncü lig maçında ilk galibiyetini alan ve 7 maç sonra kazanan Fraport TAV Antalyaspor puanını 14'e yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Ankaragücü 2 puanla haftayı yine son sırada kapattı.



Süper Lig'de gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

20. dakikada Podolski'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada Orkan Çınar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Boffin'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

24. dakikada ceza sahasında yerde kalan Kitsiou'ya, Eren Albayrak'ın faul yaptığını değerlendiren hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti ve Eren'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Hakem Meler, daha sonra VAR incelemesi sonucu penaltı ile kırmızı kart kararlarını iptal etti. Bunun üzerine oyun dışına gönderilen Eren Albayrak, sahaya döndü.

45+3. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Podolski'nin orta sahadan pasında sağ kanatta topla buluşan Jahovic, ceza sahasına girip kaleci Friedrich'in sağından topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın seremonisinde, vefat eden eski milli futbolcu Raşit Karasu anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

59. dakikada Şahverdi Çetin'in ceza sahası dışından şutunda araya giren Antalyasporlu defans oyuncuları, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada Podolski'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Sidney Sam, topukla şık şutunda, kaleci Friedrich gole izin vermedi.

82. dakikada Podolski'nin ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

90+2. dakikada Adzic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Boffin, iki hamlede topu kontrol etti.

90+3. dakikada Orgill'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Müsabaka, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Ersan Adem Gülüm, Omar İmeri, Eren Albayrak, Fredy (Dk. 67 Ali Eren İyican), Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 59 Sidney Sam), Podolski, Amilton (Dk. 89 Orgill), Jahovic

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca, Kitsiou, Pinto, Diousse (Dk. 66 Borven), Alper Potuk (Dk. 46 Endri Çekiçi), Orkan Çınar (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lobjanidze (Dk. 88 Adzic), Bolingi

Gol: Dk. 45+3 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Alper Potuk, Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 45 Podolski, Dk. 51 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)