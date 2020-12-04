İstanbul'un kralı Beşiktaş! 3-0

Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, 11. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar rakibini, Mensah, Atiba ve Aboubakar'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj 55. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Kartal, puanını 19 yaptı. Paşa ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında perde açıldı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. Kara Kartal rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Bernard Mensah, 62. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Kasımpaşa'da Hadergjonaj 54. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Arka arkaya Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı deviren Beşiktaş, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta galibiyet aldı.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Denizlispor'u ağırlayacak.

SERGEN YALÇIN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında 4-3'lük skorla tarihi bir galibiyet alan kadroda ikisi zorunlu olmak üzere 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe maçında ikinci sarı kattan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Larin ve kasık adalesinde zorlama olduğu için riske edilmeyen Josef'in yerine N'Koudou ve Dorukhan'ı sahaya sürdü. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında stoper oynayan Necip Uysal'ın yerine de Welinton onbire yazılan isim oldu.

Ersin'in cezasının bitmesinden sonra kaleyi kime emanet edeceği merakla beklenen Sergen Yalçın, yine Utku'da karar kıldı. Defans dörtlüsünde Rosier-Welinton-Montero-Rıdvan'a görev veren Yalçın, orta sahada hafif sakatlığı bulunan Josef'in yerine Dorukhan'ı oynattı. Hücum hattında sağa Ghezzal, ortaya Atiba-Mensah'ı koyan Sergen Yalçın, sol kanatta cezalı Larin'in yerine N'Koudou'yu tercih etti. Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki gol silahı ise Vincent Aboubakar oldu.

Siyah beyazlıların Kasımpaşa karşısındaki onbiri Utku-Rosier-Welinton-Montero-Rıdvan-Dorukhan-Ghezzal-Atiba-Mensah-N'Koudou-Aboubakar şeklinde oluştu.

ERSİN VE DORUKHAN DÖNDÜ

Beşiktaş'ta 2 maçlık kırmızı kart cezası biten Ersin Destanoğlu ile geçen hafta sarı kart cezalısı olan Dorukhan kadroya döndü.

Dorukhan, Josef'in sakatlanmasıyla onbirde kendine yer bulurken, Ersin ise Utku'nun arkasında yedek bekledi.

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N'KOUDOU BU SEZON İLK KEZ

Sezon başlangıcının 8 haftasını sakatlıkla geçiren N'Koudou iyileştikten sonra ilk kez onbire girdi.

Şampiyonlar Ligi elemesi olan PAOK maçında oynadıktan sonra sakatlanan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan N'Koudou, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının ikinci yarısında şans bulmuş ve Fenerbahçe maçında 4'üncü golün asistini yapmıştı. Fransız sol kanat Larin'in cezalı olması sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın tarafından onbire dahil edildi.

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Siyah beyazlılarda sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic, karantinası devam eden Ajdin Hasic ile kırmızı kart cezalısı olan Cyle Larin Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmedi. Bu futbolculara ek olarak kasık adalesinde zorlama olduğu için dinlendirilen Josef De Souza da dün akşam maç kadrosundan çıkartıldı.

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VALENTIN ROSIER SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın sağ beki Valentine Rosier Kasımpaşa maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıktı.

Fransız futbolcu Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi durumunda, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.

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TARAFTAR UYGULAMASININ TESTİ YAPILDI

Beşiktaş, pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınladı. Siyah beyazlılar bu özel proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarların unutulmaz bir anıya sahip olmasını sağlayacak.

Projenin pilot uygulaması, Kasımpaşa ile oynanan maçta yapıldı. Pilot uygulama kapsamında, ebediyete intikal etmiş; kurucular, başkanlar ve taraftarlar ile 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları, led ekranlarda yayınlandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.

44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

49. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas üzerinde önünde bulan Atiba'nın şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

51. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girdi. Rakibini çalımlayarak önünü açan siyah-beyazlı oyuncunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

52. dakikada sağdan Ghezzal'ın gönderdiği uzun topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önüne düşen topa Mensah gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

58. dakikada Ghezzal'ın pası sonrası ceza sahasına hareketlenerek rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunda top kalecide kaldı.

64. dakikada Tırpan'ın uzak mesafeden şutunda direk dibine giden topu kaleci Utku Yuvakuran kornere çeldi.

68. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ tarafta topla buluşan Ghezzal rakibinden sıyrılarak topu içeri ortaladı. Atiba altıpas önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

75. dakikada Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi. Rosier'in sağdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0

88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda top az farkla auta gitti.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

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Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 81 Necip Uysal), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 82 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 79 N'Sakala), Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Alan (Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Yasin Dülger), Hodzic

Goller: Dk. 45+2 Mensah, Dk. 68 Atiba, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 54 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 70 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)