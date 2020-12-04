  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 22:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Atiba Hutchinson: Ritmimizi buluyoruz

Atiba Hutchinson: Ritmimizi buluyoruz

Paylaş

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, gol attığı ve 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Kanadalı oyuncu, "İyi oynadık. Bazı anlarda aslında konsantrasyonu kaybettik. İlk yarı bitmeden golü bulmuş olmak, 2. yarı için özgüven verdi. Son 2 galibiyetten sonra bu seviyeye oynamaya devam etmek çok önemliydi bizim için. Bugün ayrıca gol yemedik, bu da çok olumlu bir nokta. Mutluyuz, takımım galip geldiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un kralı Beşiktaş! 3-0

"DEVAMINI GETİRMEMİZ LAZIM"

Gün geçtikçe daha iyi olduklarını kaydeden Atiba, "Henüz çok erken yorum için ama ritmimizi buluyoruz. Yeni gelen arkadaşlar oldu, herkes birbirine alışıyor, alıştı hatta. Kendimize güvenimiz de geliyor. 3 maç kazanmak olumlu ama daha çok maç var. Böyle gitmesi güzel hissettiriyor, devamını getirmemiz lazım" dedi.

Rıdvan Yılmaz: Milli takım uzak değil

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İstanbul'un kralı Beşiktaş! 3-0
İstanbul'un kralı Beşiktaş! 3-0

İstanbul'un kralı Beşiktaş! 3-0

Galibiyet serisi 3'e çıktı
Galibiyet serisi 3'e çıktı

Galibiyet serisi 3'e çıktı

'Ritmimizi buluyoruz'
'Ritmimizi buluyoruz'

'Ritmimizi buluyoruz'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

'Geniş kadro avantajdır ama...'
'Geniş kadro avantajdır ama...'

'Geniş kadro avantajdır ama...'

AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Fenerbahçe'nin bol alternatifli kadrosunu yorumladı.

'Milli takım uzak değil'
'Milli takım uzak değil'

'Milli takım uzak değil'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Kartal, 6 yıl sonra kalesini gole kapattı
Kartal, 6 yıl sonra kalesini gole kapattı

Kartal, 6 yıl sonra kalesini gole kapattı

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.

Beşiktaş maçlarında kırmızı kart eksik olmuyor
Beşiktaş maçlarında kırmızı kart eksik olmuyor

Beşiktaş maçlarında kırmızı kart eksik olmuyor

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı. Böylece siyah-beyazlıların ligdeki son 4 maçında da kırmızı kart çıkmış oldu.

Galatasaray devre arası 3 yıldızı kadrosuna katıyor
Galatasaray devre arası 3 yıldızı kadrosuna katıyor

Galatasaray devre arası 3 yıldızı kadrosuna katıyor

Galatasaray transferde atağa kalkıyor. Sarı kırmızılı ekip 3 yıldızı birden kapıyor...

Anadolu Efes, farklı mağlup
Anadolu Efes, farklı mağlup

Anadolu Efes, farklı mağlup

Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 77-59'luk skorla mağlup oldu.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.