Atiba Hutchinson: Ritmimizi buluyoruz

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, gol attığı ve 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.
Maçı değerlendiren Kanadalı oyuncu, "İyi oynadık. Bazı anlarda aslında konsantrasyonu kaybettik. İlk yarı bitmeden golü bulmuş olmak, 2. yarı için özgüven verdi. Son 2 galibiyetten sonra bu seviyeye oynamaya devam etmek çok önemliydi bizim için. Bugün ayrıca gol yemedik, bu da çok olumlu bir nokta. Mutluyuz, takımım galip geldiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
"DEVAMINI GETİRMEMİZ LAZIM"
Gün geçtikçe daha iyi olduklarını kaydeden Atiba, "Henüz çok erken yorum için ama ritmimizi buluyoruz. Yeni gelen arkadaşlar oldu, herkes birbirine alışıyor, alıştı hatta. Kendimize güvenimiz de geliyor. 3 maç kazanmak olumlu ama daha çok maç var. Böyle gitmesi güzel hissettiriyor, devamını getirmemiz lazım" dedi.
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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı. Böylece siyah-beyazlıların ligdeki son 4 maçında da kırmızı kart çıkmış oldu.
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Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 77-59'luk skorla mağlup oldu.