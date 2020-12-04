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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 21:49
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Rıdvan Yılmaz: Milli takım uzak değil

Rıdvan Yılmaz: Milli takım uzak değil

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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Yılmaz açıklamasında, "Bizim için Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleri, bu maçı daha da önemli kıldı. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz, Alanya zorlu bir deplasman, inşallah onu da kazanıp seriyi devam ettireceğiz. Sakatlık olmazsa her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Hayalim tabii ki burada oynayıp Avrupa'ya çıkmak ama daha erken. Önce Beşiktaş'ta hakkını verip, sonra Avrupa'ya gitmek isterim." dedi.

"İLK ŞANSI ŞENOL HOCA VERDİ"

Genç sol bek milli takım için, "Şenol hocam ile daha önce çalıştım, beni tanıyan bir hoca, ilk kez şans veren bir hoca. Burada iyi oynamaya devam edersem, milli takım uzak bir hedef değil." açıklamasında bulundu.

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'Milli takım uzak değil'
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'Milli takım uzak değil'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

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