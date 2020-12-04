  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 22:31
  • |
  • Son Güncelleme:

Mensah'tan gol sevinci açıklaması: Taraftar için anlamı var

Mensah'tan gol sevinci açıklaması: Taraftar için anlamı var

Paylaş

Bernard Mensah, 1 gol attığı ve 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Kasımpaşa maçında ilk golü kaydeden Bernard Mensah, karşılaşma sonrasında konuştu.

Attığı gol sonrasında yaptığı gol sevinci sorulan Mensah, "Kendim için mutluyum, ilk golü attım. Bu gol sevincinin Beşiktaş taraftarı için bir anlamı var, ben de böyle sevinmek isterim." ifadelerini kullandı.

Savunmaya da birçok kez yardıma geldiği belirtilen Ganalı oyuncu, "Normalde aslında hoca savunma görevini benden az bekliyor. Bizim bir oyun planımız var, hücumu da savunmayı da birlikte yapıyoruz. Kasımpaşa'nın bireysel olarak iyi oyuncuları var, ona göre plan yaptık. Savunmada ve hücumda planımız tuttu." mesajını verdi.

İstanbul'un kralı Beşiktaş! 3-0

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İstanbul'un kralı Beşiktaş! 3-0
İstanbul'un kralı Beşiktaş! 3-0

İstanbul'un kralı Beşiktaş! 3-0

'Taraftar için anlamı var'
'Taraftar için anlamı var'

'Taraftar için anlamı var'

Galibiyet serisi 3'e çıktı
Galibiyet serisi 3'e çıktı

Galibiyet serisi 3'e çıktı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

'Geniş kadro avantajdır ama...'
'Geniş kadro avantajdır ama...'

'Geniş kadro avantajdır ama...'

AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Fenerbahçe'nin bol alternatifli kadrosunu yorumladı.

'Ritmimizi buluyoruz'
'Ritmimizi buluyoruz'

'Ritmimizi buluyoruz'

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

'Milli takım uzak değil'
'Milli takım uzak değil'

'Milli takım uzak değil'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

2020 Kulüpler Dünya Kupası, gelecek yıl Japonya'da düzenlenecek
2020 Kulüpler Dünya Kupası, gelecek yıl Japonya'da düzenlenecek

2020 Kulüpler Dünya Kupası, gelecek yıl Japonya'da düzenlenecek

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'na Japonya ev sahipliği yapacak.

Galatasaray devre arası 3 yıldızı kadrosuna katıyor
Galatasaray devre arası 3 yıldızı kadrosuna katıyor

Galatasaray devre arası 3 yıldızı kadrosuna katıyor

Galatasaray transferde atağa kalkıyor. Sarı kırmızılı ekip 3 yıldızı birden kapıyor...

Kartal, 6 yıl sonra kalesini gole kapattı
Kartal, 6 yıl sonra kalesini gole kapattı

Kartal, 6 yıl sonra kalesini gole kapattı

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.