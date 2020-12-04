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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 20:12
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Beşiktaş'tan anlamlı hareket: Şehitler unutulmadı

Beşiktaş'tan anlamlı hareket: Şehitler unutulmadı

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IHA

Beşiktaş Kulübü, saha kenarına kurduğu LED ekranlarda hayata gözlerini yuman eski başkan ve yöneticilerin yanı sıra 2016'da yaşanan patlamada şehit olanları da unutmadı.

Beşiktaş Kulübü yeni başlattığı projeyi ilk kez Kasımpaşa maçında hayata geçirdi.

Saha kenarına kurulan LED ekranlarda bundan sonraki iç saha maçlarında taraftarların fotoğraflarına yer verecek olan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesinde ise hayata gözlerini yuman eski başkanların, yöneticilerin, hayatını kaybeden taraftarların ve 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park’ta yaşanan patlamada şehit olan polislerin fotoğraflarını döndürdü.

Beşiktaş Kulübü, taraftara yönelik olarak başlattığı bu projenin detaylarını daha sonra resmi sitesinden paylaşacak.

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