Beşiktaş'tan anlamlı hareket: Şehitler unutulmadı

Beşiktaş Kulübü yeni başlattığı projeyi ilk kez Kasımpaşa maçında hayata geçirdi.
Saha kenarına kurulan LED ekranlarda bundan sonraki iç saha maçlarında taraftarların fotoğraflarına yer verecek olan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesinde ise hayata gözlerini yuman eski başkanların, yöneticilerin, hayatını kaybeden taraftarların ve 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park’ta yaşanan patlamada şehit olan polislerin fotoğraflarını döndürdü.
Beşiktaş Kulübü, taraftara yönelik olarak başlattığı bu projenin detaylarını daha sonra resmi sitesinden paylaşacak.
Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, eski futbolcusu Garry Rodrigues ve Ahmed Musa ile anlaşma sağladı. Rodrigues'te ilk hedef oyuncunun bonservisini almak. Ahmed Musa'da ise yıllık ücret ve imza parası pazarlığında son aşamaya gelindi.
Galatasaray transferde atağa kalkıyor. Sarı kırmızılı ekip 3 yıldızı birden kapıyor...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün yaptığı açıklamada Ocak ayında transfer yapabileceğini söyleyen Emre Belözoğlu'nun ilk takviyesi ortaya çıktı.
Devler Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, Alman ekibi Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci harika performansıyla Avrupa'nın gündemine oturmasını bildi.
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Fenerbahçe, bu sezon ilk kez Luiz Gustavo'suz bir lig maçına çıkacak. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oynamadığı maçlarda sarı lacivertliler, parlak bir performans sergileyemedi.