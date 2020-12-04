Kartal, 6 yıl sonra kalesini gole kapattı

Süper Lig’in 11. haftasının açılış karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve 3-0 kazanan Beşiktaş, tam 11 maç sonra Kasımpaşa önünde kalesini gole kapatmayı başardı.
23 Kasım 2014 tarihinde rakibini sahasında 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu mücadelenin ardından Kasımpaşa’yla oynadığı 11 karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Bu maçlarda Beşiktaş 6 kez kazanırken, Kasımpaşa 3 galibiyet almış ve 2 maç da berabere bitmişti.
Siyah-beyazlıların attığı 28 gole karşılık, Paşa da 22 kez fileleri havalandıran taraf olmuştu. İki takımın 6 yıl sonraki karşılaşmasında bu kez Beşiktaş rakibi karşısında 3 gol bulurken, kalesini ise gole kapatmayı başardı.
Beşiktaş ayrıca ligde de 4 maç aradan sonra gol yemedi. Siyah-beyazlılar son olarak Yeni Malatyaspor mücadelesinde 1-0 kazanarak kalesini kapatmayı başarmıştı.
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Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı. Böylece siyah-beyazlıların ligdeki son 4 maçında da kırmızı kart çıkmış oldu.
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