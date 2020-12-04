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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 21:40
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Kartal, 6 yıl sonra kalesini gole kapattı

Kartal, 6 yıl sonra kalesini gole kapattı

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IHA

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.

Süper Lig’in 11. haftasının açılış karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve 3-0 kazanan Beşiktaş, tam 11 maç sonra Kasımpaşa önünde kalesini gole kapatmayı başardı.

23 Kasım 2014 tarihinde rakibini sahasında 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu mücadelenin ardından Kasımpaşa’yla oynadığı 11 karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Bu maçlarda Beşiktaş 6 kez kazanırken, Kasımpaşa 3 galibiyet almış ve 2 maç da berabere bitmişti. 

Siyah-beyazlıların attığı 28 gole karşılık, Paşa da 22 kez fileleri havalandıran taraf olmuştu. İki takımın 6 yıl sonraki karşılaşmasında bu kez Beşiktaş rakibi karşısında 3 gol bulurken, kalesini ise gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş ayrıca ligde de 4 maç aradan sonra gol yemedi. Siyah-beyazlılar son olarak Yeni Malatyaspor mücadelesinde 1-0 kazanarak kalesini kapatmayı başarmıştı.

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Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.

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