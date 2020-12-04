Kara Kartal'dan İstanbul ekiplerine geçit yok

Gaziantep deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından milli arada iyi hazırlanan Beşiktaş, zorlu fikstürde yoluna kayıpsız devam ediyor. Sırasıyla 3 İstanbul ekibiyle karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, iç sahada Başakşehir’i 3-2 mağlup ettikten sonra derbide Fenerbahçe’yi 10 kişiyle Kadıköy’de 4-3 yenerek 15 yıl aradan sonra 3 puana uzanmayı başarmıştı.
Bu 2 zorlu karşılaşmanın ardından Süper Lig’in bir başka İstanbul temsilcisi takımı olan Kasımpaşa’yı konuk eden Sergen Yalçın’ın ekibi, sahasındaki mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrılarak İstanbul takımları karşısında 3 maçta 9 puan toplamayı başardı. Sezon başında özellikle gol yollarında büyük problem yaşadığı söylenen Beşiktaş, bu 3 maçta rakip filelere tam 10 gol bıraktı.
AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Fenerbahçe'nin bol alternatifli kadrosunu yorumladı.
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı. Böylece siyah-beyazlıların ligdeki son 4 maçında da kırmızı kart çıkmış oldu.
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Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 77-59'luk skorla mağlup oldu.