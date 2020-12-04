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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 21:42
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Kara Kartal'dan İstanbul ekiplerine geçit yok

Kara Kartal'dan İstanbul ekiplerine geçit yok

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IHA

Milli maç arasının ardından zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş, bu maçlarda kayıp yaşamadı. Siyah-beyazlılar; Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından bir başka İstanbul ekibi, Kasımpaşa'ya da puan kaptırmadı.

Gaziantep deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından milli arada iyi hazırlanan Beşiktaş, zorlu fikstürde yoluna kayıpsız devam ediyor. Sırasıyla 3 İstanbul ekibiyle karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, iç sahada Başakşehir’i 3-2 mağlup ettikten sonra derbide Fenerbahçe’yi 10 kişiyle Kadıköy’de 4-3 yenerek 15 yıl aradan sonra 3 puana uzanmayı başarmıştı.

Bu 2 zorlu karşılaşmanın ardından Süper Lig’in bir başka İstanbul temsilcisi takımı olan Kasımpaşa’yı konuk eden Sergen Yalçın’ın ekibi, sahasındaki mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrılarak İstanbul takımları karşısında 3 maçta 9 puan toplamayı başardı. Sezon başında özellikle gol yollarında büyük problem yaşadığı söylenen Beşiktaş, bu 3 maçta rakip filelere tam 10 gol bıraktı.

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