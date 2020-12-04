Tractor ve Machine Sazi kulüpleri, Beşiktaş'ı ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Hakan Daltaban, Tractor Kulübü’nün Başkanı Mohammad Reza Zonouzi Motlagh, eski başkanı Gholamreza Sadeghian ve Sportif Direktörü M. Azimi ile Machine Sazi Kulübü Başkanı Behtad Bayat’ı Vodafone Park’ta ağırladı.
Çebi, sıcak bir ortamda geçen, Türkiye ile İran futbolu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, konuklarına Beşiktaş forması hediye etti.
Ziyaret, Beşiktaş JK Müzesi ve Kartal Yuvası gezisiyle sona erdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, ilk yarının uzatma dakikalarında yedikleri golün pahalıya mal olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Fenerbahçe'nin bol alternatifli kadrosunu yorumladı.
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.
Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 77-59'luk skorla mağlup oldu.
Bernard Mensah, 1 gol attığı ve 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.