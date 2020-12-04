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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 22:20
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Beşiktaş, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Beşiktaş, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

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AA

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta 3-0 mağlup eden Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligde oynadığı son 3 maçta Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup edip üç İstanbul takımı karşısında 9 puan toplayarak zirve mücadelesinde iddialı hale gelen siyah-beyazlılar puanını 19'a yükseltti.

Beşiktaş bu maçla birlikte oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 yenilgi almış oldu.

MENSAH 9 MAÇ SONRA GOL ATTI

İlk yarının uzatma dakikalarında attığı golle Beşiktaş'ı Kasımpaşa karşısında öne geçiren Bernard Mensah 9 hafta sonra golle tanıştı.

Beşiktaş forması altındaki ilk golünü siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk lig maçında Trabzonspor'a karşı kaydeden Mensah, Kasımpaşa karşısında da ikinci golünü kaydetti.

ABOUBAKAR, KASIMPAŞA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Siyah-beyazlıların galibiyet serisine başladığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında da rakip fileleri havalandıran Aboubakar, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üste üç hafta gol sevinci yaşadı.

Kamerunlu oyuncu böylelikle 8. maçında 5. gol sevincini yaşadı.

İstanbul'un kralı Beşiktaş! 3-0

KASIMPAŞA'DA HADERGJONAJ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 54. dakikasında Florent Hadergjonaj kırmızı kart gördü.

Hadergjonaj, N'Koudou ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kasımpaşa eksik olduğu bölümde siyah-beyazlılardan iki gol yedi.

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BEŞİKTAŞ İKİNCİ KEZ GOL YEMEDİ

Ligin en çok yiyen takımları arasında yer alan Beşiktaş, bu sezon ikinci kez bir maçta kalesini gole kapattı.

Geride kalan 10 haftada kalesinde 17 gol gören siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da gol yemedi.

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Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.

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Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı. Böylece siyah-beyazlıların ligdeki son 4 maçında da kırmızı kart çıkmış oldu.

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