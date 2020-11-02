CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe

Sezonu yenilgisiz sürdüren Kanarya, bugün Antalyaspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

20.00

STAT: Antalya



YAYIN: beIN Sports1



HAKEM: Bahattin Şimşek



ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Bünyamin, Mert, Podolski, Orgill, Jahovic.



FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Sosa, Pelkas, Valencia, Samatta.



MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI | 0-0

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

2' Antalyaspor ön alanda baskıyla başladı. Fenerbahçe ilk dakikada ileri çıkmakta zorlanıyor.

4' Sağ kanattan Sosa'nın ortasında Pelkas'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

5' Ozan Tufan topu rakip ceza alanına taşıdı. Pasında Samatta iyi bir kontrol yapamayınca Antalyaspor savunması topu taca yolladı.

6' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gökhan'ın kullandığı taç atışında Samatta son çizgiden kafayla topu çevirdi, gerilerden gelen Valencia da yine kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

9' Fenerbahçe topun kontrolünü sağladı ve rakip sahaya yerleşti.

10' Fenerbahçe kalecisi Altay hariç tüm futbolcular Antalyaspor yarı alanında. Fenerbahçe kaleye uzak noktadan bir serbest vuruş kullanacak.

11' Rakip sahanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta Sosa ortaladı, penaltı noktası üzerinden Serdar Aziz'in kafa vuruşunda köşeye giden topu Boffin son anda çıkardı.

15' Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçilirken Fenerbahçe şu ana dek 4 net pozisyon yakaladı.

16' Fenerbahçe atağında Ozan'ın ceza yayından şutunda top çerçeveyi bulmadı. Aut...

26' Fenerbahçe bu dakikada sağlı sollu ortalarla Antalyaspor savunmasını zorluyor.

30' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçilirken şuan için maçın mutlak hakimi Fenerbahçe.

32' İlk bölüme oranla tempo bir hayli düştü. Oyun orta saha mücadelesi şeklinde devam ediyor.