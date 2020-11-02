Antalyaspor'dan hakem isyanı: Fenerbahçe'ye çıkar mıydı?

DHA

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör olarak Abdullah Avcı ile görüştüklerini ve bu hafta içerisinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 7'nci haftasının kapanış maçında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'da kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DİRENCİMİZ VARDI"

Fenerbahçe maçında takımın iyi oynadığını ifade eden başkan Ali Şafak Öztürk, "Bugün 10 kişi iyi oynadık. Sıkıntı göremedim. Gayet direncimiz vardı. Geriye düştüğümüzde bile tekrar öne geçmeye çalıştık. Beraberliği sağlamaya çalıştık." dedi.

"BU HAFTAKİ KIRMIZI KART FENERBAHÇE'YE ÇIKAR MIYDI?"

Takımın son 3 haftada gördüğü 4 kırmızı kartla ilgili gelen soruyu Öztürk, şöyle yanıtladı: "Bakın hakemlerin şu anlamda biraz daha bilinçlenmesi lazım. Kırmızı kart demek basma hamlesi olduğunda evet doğru ama burada niyet her şeyden önemli. İnsanlar yürürken bile yanlışlıkla başkasının ayağına basabiliyor. Bizim 2 kırmızı kartımız bu şekilde. Niyeti olmayan, agresif olmayan hamlelerden gelen pozisyonlar. Adam koşu yapıyor. Tabii ki olacak. Ben şunu düşünüyorum; bu maçta olan kart Fenerbahçe aleyhine olsaydı, hakemler kart verebilecek miydi? Sadece aksiyon olarak değerlendirmemeliler, oradaki hikaye önemli, niyet önemli. Bunları sezmede bugünkü hakemin ve özellikle Sidney Sam'a kırmızı kart veren hakemin sınıfta kaldığını düşünüyorum."

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"ABDULLAH AVCI GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ İSİMLERDEN BİRİ"

Hafta içerisinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdıklarını hatırlatan Ali Şafak Öztürk, Abdullah Avcı ile görüştüklerini söyledi. Öztürk, "Abdullah Avcı görüştüğümüz isimlerden bir tanesi. Kendisiyle görüşüyoruz. Biz gelecek planlaması yapıyoruz. Bugün de görüldüğü gibi giren genç oyuncuları gördük. Yani oynadığımız genç oyuncuları gördünüz. Antalyaspor'un projesi bu. Gelmek isteyen buna göre gelir. Görev almak isteyen de buna göre görev alır. Tamer hocayı da çok seviyorduk ama planlama bu. Bizim gelecek planlamamız var, buna uyacak hocalarla gelecek planlaması yapıyoruz. Bu planlama ufak şekilde değişir ama biz genç oyunculara yatırım yapmak istiyoruz. Tecrübeli profesyonellerle bunları güçlendirmek ve örnek olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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"AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞMEDİK"

Aykut Kocaman ile bir görüşmeleri olmadığını da sözlerine ekleyen Öztürk, "Bizim görüştüğümüz hocalardan bir tanesi Abdullah Avcı. Birkaç opsiyonumuz daha var ama onları da şimdi söylemek istemiyorum. Abdullah Avcı ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük ihtimalle de hocamız bu hafta belli olur." dedi.

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