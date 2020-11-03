Rıdvan Dilmen: Perotti vazgeçilmez olur

Fenebahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında sarı-lacivertlilerin galibiyetini yorumladı.
2-1'i yeterli bulmayan Rıdvan Dilmen, "Bence skor az... 50 kez civarı rakip ceza sahasına giriş, 10'u isabetli 28 şut, 12 korner. Rakibin korneri yok, 5 şutu var 2'si isabetli. Oyuna tamamen hükmetti Fenerbahçe." dedi.
SOL KANADIN TALİBİ ÇOK AMA...
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Perotti'yi de değerlendiren Dilmen, "Kolay maç zora döndü ama maçı kolaylaştıran da Fenerbahçe'nin futboluydu. Fenerbahçe sol kanadında oynayabilecek oyuncu fazla ama gördüğüm kadarıyla Perotti oranın değişilmezi olur." şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Diego Perotti, bir gol attığı karşılaşmayı değerlendirdi.
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör olarak Abdullah Avcı ile görüştüklerini ve bu hafta içerisinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.
Süper Lig'in 7. haftasında 1-1 berabere sonuçlanan Atakaş Hatayspor - DG Sivasspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Gökhan Gönül, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta oynadığı oynadığı iyi futbol ve attığı bir golle alkış alan Ozan Tufan'a ilginç bir övgü geldi.