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aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 00:42
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Rıdvan Dilmen: Perotti vazgeçilmez olur

Rıdvan Dilmen: Perotti vazgeçilmez olur

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenebahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında sarı-lacivertlilerin galibiyetini yorumladı.

2-1'i yeterli bulmayan Rıdvan Dilmen, "Bence skor az... 50 kez civarı rakip ceza sahasına giriş, 10'u isabetli 28 şut, 12 korner. Rakibin korneri yok, 5 şutu var 2'si isabetli. Oyuna tamamen hükmetti Fenerbahçe." dedi.

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SOL KANADIN TALİBİ ÇOK AMA...

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Perotti'yi de değerlendiren Dilmen, "Kolay maç zora döndü ama maçı kolaylaştıran da Fenerbahçe'nin futboluydu. Fenerbahçe sol kanadında oynayabilecek oyuncu fazla ama gördüğüm kadarıyla Perotti oranın değişilmezi olur." şeklinde konuştu.

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