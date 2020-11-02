Ozan Tufan'a eski hocasından övgü: Çip takmışlar!

Fenerbahçe'de özellikle Erol Bulut ile birlikte performansı yükselen Ozan Tufan'ı bir dönem hocalığını yapan Feyyaz Uçar yorumladı.
Feyyza Uçar, "Ozan Tufan'a sanırım bir çip takıldı. Eski öğrencimdir, hayretler içerisindeyim. Bu kadar iyi oynaması çok hoşuma gidiyor." dedi.
Ozan Tufan'a devre arasında Avrupa'dan transfer teklifi gelebileceğini söyleyen Feyyaz Uçar "Ozan'a devre arasından büyük bir teklif gelir. Çağdaş futbola hızla ilerliyor. Sahada çok doğru işler yapıyor." diye konuştu.
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