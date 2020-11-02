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aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 22:36
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Ozan Tufan'a eski hocasından övgü: Çip takmışlar!

Ozan Tufan'a eski hocasından övgü: Çip takmışlar!

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta oynadığı oynadığı iyi futbol ve attığı bir golle alkış alan Ozan Tufan'a ilginç bir övgü geldi.

Fenerbahçe'de özellikle Erol Bulut ile birlikte performansı yükselen Ozan Tufan'ı bir dönem hocalığını yapan Feyyaz Uçar yorumladı.

Feyyza Uçar, "Ozan Tufan'a sanırım bir çip takıldı. Eski öğrencimdir, hayretler içerisindeyim. Bu kadar iyi oynaması çok hoşuma gidiyor." dedi.

Ozan Tufan'a devre arasında Avrupa'dan transfer teklifi gelebileceğini söyleyen Feyyaz Uçar "Ozan'a devre arasından büyük bir teklif gelir. Çağdaş futbola hızla ilerliyor. Sahada çok doğru işler yapıyor." diye konuştu.

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