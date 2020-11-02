Adis Jahovic, kırmızı kart gördü

Antalyaspor atağında Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e arkadan sert bir müdahale yapan Jahovic, orta hakem Bahattin Şimşek tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
VAR Hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısının ardından pozisyonu yeniden inceleyen hakem Bahattin Şimşek, Jahovic'e direkt kırmızı kart gösterdi.
Fenerbahçe karşısında da kırmızı kart gören Antalyaspor, son 3 maçta 4 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
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