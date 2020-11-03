Enner Valencia: Gün gelecek daha fazla gol atacağız

İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı dileyen Valencia, "İzmir'deki depremde sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe ailesi olarak İzmir'in yanındayız. En kısa sürede bugünleri atlatmalarını umuyorum." dedi.
"TAKIM OLARAK İYİYDİK"
Çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini ifade eden Valencia, "Zor olacağını biliyorduk. Çok pozisyon ürettik. Gol pozisyonlarında sonuca ulaşmak için daha konsantre olmamız gerekiyor. Takım olarak iyiydik. İyi mücadele ettik. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından mutluyum." dedi.
Futbolda fazla sayıda gol pozisyonu yakalamanın da önemli olduğunun altını çizen Valencia, "Önemli olan bu şansları üretmek. Gün gelecek daha fazla gol atacağız. Ancak, önemli olan pozisyon üretebilmek." şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, Antalya'da hak ettikleri üç puanı aldıklarını söyledi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta oynadığı oynadığı iyi futbol ve attığı bir golle alkış alan Ozan Tufan'a ilginç bir övgü geldi.
Fraport TAV Antalyaspor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Diego Perotti, bir gol attığı karşılaşmayı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Gökhan Gönül, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör olarak Abdullah Avcı ile görüştüklerini ve bu hafta içerisinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.
Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.