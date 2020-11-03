Enner Valencia: Gün gelecek daha fazla gol atacağız

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu Enner Valencia, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçı değerlendirdi.

İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı dileyen Valencia, "İzmir'deki depremde sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe ailesi olarak İzmir'in yanındayız. En kısa sürede bugünleri atlatmalarını umuyorum." dedi.

"TAKIM OLARAK İYİYDİK"

Çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini ifade eden Valencia, "Zor olacağını biliyorduk. Çok pozisyon ürettik. Gol pozisyonlarında sonuca ulaşmak için daha konsantre olmamız gerekiyor. Takım olarak iyiydik. İyi mücadele ettik. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından mutluyum." dedi.

Direkleri aştı geldi! 1-2

Futbolda fazla sayıda gol pozisyonu yakalamanın da önemli olduğunun altını çizen Valencia, "Önemli olan bu şansları üretmek. Gün gelecek daha fazla gol atacağız. Ancak, önemli olan pozisyon üretebilmek." şeklinde konuştu.

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