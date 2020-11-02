Gökhan Gönül şaşkın: Böyle bir maç hatırlamıyorum

İzmir'deki deprem hakkında konuşan Gökhan, "Maçtan önce İzmir'de yaşanan afette vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hemen hemen 2-3 gündür Türkiye bir umut bir kişi daha kurtulur mu diye bakıyor. Maçtan daha çok takım adına bunları söylemek istiyorum" dedi.
"HOCAMIZ DA DAHA ÖNCE SÖYLEDİ..."
Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki performansını da değerlendiren Gökhan, "Birçok pozisyona girdik. Hocamız da daha önce söyledi, bireysel hatalar, kimi zaman ben, kimi zaman başka arkadaşımızın hatası sonrası belki bir pozisyon veriyoruz ama gol oluyor. Bu golü kurtarmak için de neyimiz var neyimiz yok mücadele ediyoruz. Ben uzun süredir bu kadar ortayla pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum. Bu şekilde kilidi açabiliriz diye düşündük. Ancak, beklemediğimiz şekilde galibiyet golünü bulduk." şeklinde konuştu.
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