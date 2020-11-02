Diego Perotti: Hayalimi gerçekleştirdim

Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan ve ilk golünü atan Diego Perotti, Antalyaspor maçının ardından konuştu.
Penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Perotti, "Her oyuncunun hayalidir takımdaki ilk maçında gol atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.
PENALTIYI KENDİSİNE BIRAKAN TAKIM ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Perotti, "Pozisyon olduğunda atabileceğimi hissettim. Özgüvenle geldim. Takıma yeni gelen biriyim. Arkadaşlarım da penaltıyı atmam için kenara çekildiler. Teşekkür ediyorum. Bana bıraktılar. Bunu hissettiğim için özgüvenliydim." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Diego Perotti, bir gol attığı karşılaşmayı değerlendirdi.
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör olarak Abdullah Avcı ile görüştüklerini ve bu hafta içerisinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.
Süper Lig'in 7. haftasında 1-1 berabere sonuçlanan Atakaş Hatayspor - DG Sivasspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Gökhan Gönül, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta oynadığı oynadığı iyi futbol ve attığı bir golle alkış alan Ozan Tufan'a ilginç bir övgü geldi.