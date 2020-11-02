Diego Perotti: Hayalimi gerçekleştirdim

Fraport TAV Antalyaspor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Diego Perotti, bir gol attığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan ve ilk golünü atan Diego Perotti, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Perotti, "Her oyuncunun hayalidir takımdaki ilk maçında gol atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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PENALTIYI KENDİSİNE BIRAKAN TAKIM ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Perotti, "Pozisyon olduğunda atabileceğimi hissettim. Özgüvenle geldim. Takıma yeni gelen biriyim. Arkadaşlarım da penaltıyı atmam için kenara çekildiler. Teşekkür ediyorum. Bana bıraktılar. Bunu hissettiğim için özgüvenliydim." ifadelerini kullandı.

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