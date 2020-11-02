Erol Bulut: 'Her şeyi denedik, hak ettik'

Bulut, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada çok net pozisyona girdiklerini anlattı.
Baskılı oynamaya çalıştıklarını ve sona doğru zorlandıklarını ifade eden Bulut, rakip 10 kişi kalmasına rağmen kendilerine bağlı olarak bir gol pozisyonu bulup beraberliği sağladığını belirtti.
Bulut, futbolcularının sonuna kadar mücadeleyi bırakmadığını ve üstünlüğü sağladığını dile getirdi.
Direkten dönen toplara da değinen Bulut, "Her şeyi denedik. Hak ettiğimiz üç puanı aldık. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.
"BAZEN OYUNUN KİLİDİNİ İKİNCİ YARI ÇÖZÜYORUZ"
Bulut, Fenerbahçe'nin ikinci yarılarda daha etkili oynadığının hatırlatılması üzerine, "Biz her maça ilk saniyeden itibaren konsantre olarak çıkıyoruz. Yeterince gol pozisyonlarına giriyoruz ama tabii bazen oyunun kilidini ikinci yarı çözüyoruz. Bunlar normal." diye konuştu.
Sahada baskılı oynayan Fenerbahçe olduğunu vurgulayan Bulut, mücadele 4 toplarının direkten döndüğüyle ilgili soruyu ise "Önemli olan o pozisyonlara girebilmek." şeklinde yanıtladı.
KARABÜK: "KIRMIZI KART SIKINTISINA ÖNLEM ALMAMIZ LAZIM"
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük ise 10 kişi kaldıkları karşılaşmada oyuncularının mücadelesinden memnun olduklarını kaydetti.
Son haftalardaki sıkıntılarının fazla kırmızı kart görmeleri olduğuna dikkati çeken Karabük, şöyle konuştu:
Son haftalarda üst üste yaşadığımız kırmızı kart sıkıntısına önlem almamız lazım. Dört oyuncumuz kırmızı kart gördü. Bu can sıkıcı. Bu kadro derinliğimizi daraltıyor. Çok iyi bir takımız. Oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı, Fenerbahçe'yi de galibiyetlerinden dolayı kutluyorum.
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